Kesintiler Hakkında Enerji Bakanı 'Sabotaj ve Siber Saldırı' Var Dedi

Elektrik kesintileri krizinde, BOTAŞ’ın artan yerleşim birimi tüketimini gerekçe göstererek doğalgaz çevrim santrallerine verdiği gazın yüzde 90’ını kesmesi üzerine yaşandığı ortaya çıkmasına rağmen hala farklı iddialar var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuya farklı açıklamalar getirdi.

Bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin değişik bir tez dile getirdi. Albayrak, elektrik kesintileri ile ilgili olarak, "31 Aralık gecesi 3 farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık" dedi.

Albayrak, 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğinin tespit edildiğini söylerken, yaşadığımız günlerin sıkıntılı zamanlar olduğunu da ifade ederek, “Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan altyapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu. En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaşanan sıkıntıların bir de siber ayağı olduğunu anlatırken, “Bunun siber tarafı da var. 30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Birçok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok. Enerji alt yapıları konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz” dedi

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