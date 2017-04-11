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'Keşke Apple, Elon Musk'ı CEO Yapsa' Kampanyası Her An Başlayabilir

'Keşke Apple, Elon Musk'ı CEO Yapsa' Fantezisi Yayılıyor

İlk olarak "neden böyle bir şey diyorlar acaba?" diye biraz araştırmak gerekiyor. Ancak teknoloji haber sitelerinde geçen seneden bu yana Apple hakkında "yenilikten yana" bir tek makaleye rastlamanın mümkün olmadığını görünce, manşetteki dileğe katılmamak mümkün değil. Oysa Elon Musk haberlerinin hemen hepsi atılımlar ve başarılarla dolu.

Maalesef Apple teknoloji ürünleri, artık yenilikler barındırdığı için değil sadece alışkanlık olduğu için tüketiliyorlar. Bir senedir ünlü teknoloji bloggerları ve muhabirleri Apple'ın teknolojiye yenilikçi yaklaşım motivasyonun kaybettiğinden dem vuruyorlar. 2016 yılının Eylül ayında The Observer gazetesi teknoloji sayfaları "Apple Devri Artık Kapandı" manşetini atmıştı. Sadece o da değil manşetin hemen altına "Apple artık yeni Microsoft oldu" diye de bir spot eklemişlerdi. Benzer bir tepki de teknoloji bloggerı Theo Pristley'den gelmiş ve yazar, "Apple'ın tek önemli sorunu artık yenilik yapamıyor olması" iletisini Twitter'dan atıvermemişti. CNBC teknoloji muhabiri Denise Garcia'da 2016 Mart ayında,"Apple artık kendini geliştirmiyor, olanı ustaca kopyalıyor" başlığı ile oldukça sert bir eleştiri getirmişti.

Bu sene yeni bir tartışma başlayacak gibi görünüyor. Bu tartışma teknolojiye kafası zehir gibi çalışan, atılımcı ve vizyoner Elon Musk'ın, Apple'ın başına geçmesinin Apple için son derece iyi olabileceği fantezisine dayanıyor. Bunun gerçek olması halinde olabilecekleri biz de sizin hayal gücünüze bırakıyoruz. 

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Yazar: - 11.04.2017

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