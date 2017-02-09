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Ketchapp Winter Sports
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Ketchapp Winter Sports

(Android)
Ketchapp Winter Sports İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ketchapp Winter Sports
Ketchapp Winter Sports
Ketchapp Winter Sports
Ketchapp Winter Sports
Ketchapp Winter Sports

Snowboard, kayakla atlama, buz pateni... Kış sporları tek bir oyunda.

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Ketchapp Winter Sports, adından da tahmin edeceğiniz üzere kış sporları oyunu. Tabii ki Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla oynanış açısından Android platformundaki birçok kış sporu oyunundan farklılık gösteriyor.

Dokunmak dışında bir hareket yapmadığımızdan küçük ekranlı telefonda da oynarken keyif veren eğlence dozu yüksek bir spor oyunu Ketchapp Winter Sports. Snowboard, kayakla atlama, buz pateni gibi kışa özel spor karşılaşmalarında ülkemize altın madalyayı götürmeye çalışıyoruz. Dinlenme lüksümüz olmadığından, bir spordan diğerine duraksamadan geçtiğimizden birinciliği almak oldukça zor. Hiç hata yapmamamız gerekiyor.

Bu noktada oyunun kontrol sistemi önem kazanıyor. Neyse ki Ketchapp’ın oyunu olmasına karşın puan almak çok zor değil. Tek dikkat etmemiz gereken sarı çizgi. Sporcumuz sarı çizgideyken dokunarak ona hız kazandırmamız, hareketleri yapabilmesini sağlamamız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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