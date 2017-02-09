Ketchapp Winter Sports, snowboard, buz pateni, kayakla atlama gibi kış sporlarını içeren eğlenceli bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan kış sporları oyunu, Ketchapp’ın olmasıyla farklılığını gösteriyor. Kolay kontrol sistemiyle küçük ekranlı iPhone’da da rahat, zevkli oynanış sunuyor.

Hem iPhone hem de iPad uyumlu ücretsiz, 100 MB altı ve oynanış odaklı çok fazla kış sporu oyunu yok. Ketchapp’ın kış sporları oyununda tek bir sporcuyla birden fazla karşılaşmaya katılıyorsunuz. Dinlenmeden, sadece ekipmanlarınızı değiştirerek mücadeleye devam ediyorsunuz. Ülkenize altın madalyayı kazandırmak için hata yapmamanız gerekiyor.

Oyunda sporcunuzun kontrolünü sağlamak, özel hareketleri yapmak için özel çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Sadece doğru zamanda (sarı çizgilerde) dokunuşlar yaparak hızlandırıyorsunuz.