KHK'lar Türkiye'de Teknolojiyi Teğet Geçmedi

15 Temmuz'u takip eden süreçte gazete manşetlerinden inmeyen KHK'lar (Kanunun Hükmünde Kararname) teknolojik alanda da bazı hükümleri işleve koydu ya da var olanları işlevsiz kıldı. Şimdiye kadar KHK'ların, Türkiye'de teknolojik yaşamda yaptığı değişiklikler derlendi.

Kanun Hükmünde Kararname, Wikipedia'da genel tanım olarak; "yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir" olarak tanımlanıyorlar. Anayasa'nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu net olarak anlatılıyor.

Bu kararnameler uyarınca Türkiye'de yenilenen çevrimiçi ve teknolojik mevzuatlar ise şöyle;

Sanal ortam tamamen polis kontrolünde

KHK'larla beraber, Polis Vaziyet ve Salahiyet Kanunu’na eklenen maddelerle polisin ‘sanal ortam’da işlenen suçlara dair yetkileri artırıldı. Bu yetkiler arasında, sanal ortamda işlenen suçları incelemesi için kişinin telekomünikasyon bilgilerine erişim izni ve içerik sağlayıcıların polisin istemesi halinde bilgileri vermek zorunda olması gibi maddeler eklendi.

TİB kapandı, BTK devreye girdi ve Siber ordu için yarışma düzenlendi

17 Ağustos günü çıkarılan 670 Sayılı KHK, Bilgi Teknolojileri Kurumu’na da değdi. Kurumdan 196 kişi ihraç edilirken Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) için yolun sonu gözüktü. TİB, 2005 yılında MİT, emniyet ve jandarma istihbaratının ayrı ayrı birimlerden aldıkları izinlerle yaptıkları telefon dinlemelerini tek bir merkezden yönetmek için kurulmuştu. ‘İnternette sansür’ yasasıyla adı sıkça anılan TİB, 2014 yılında 18 bin siteyi erişime engelledi. Yine TİB, 2009 yılından bu yana şeffaflıktan uzak bir şekilde çalışıp kapattığı siteleri açıklamamayı tercih ediyordu.

Ancak TİB kapatılsa da, aynı yetkileri kullanacak olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eliyle sansürün süreceğini düşünülüyordu. Durum pek de farklı olmadı çünkü artık interneti kapatma yetkisi BTK’nın elinde bulunuyor ve istenmeyen durumlarda internetin 'kararıyor'.

Siber ordu KHK'sı

BTK’nın bugünlerde internet üzerinden düzenlediği ‘siber ordu’ yarışmasının sonuçlarını açıklamasına az bir süre kaldı. Yarışmaya katılanlar Türkiye’nin siber güvenliği için çalışacak. Yarışmaya katılan adayların sayısı 26 bin olarak açıklanmıştı. O sıralarda çıkan 671 Sayılı KHK’yla subay olmak için askeri okuldan mezun olma şartı yerine herhangi bir dört yıllık okuldan mezun olmuş olma şartının getirildiği de açıklanmıştı.

Yasaklara uymayanlara ceza

TV, yazılı ya da dijital basına yönelik ciddi bir baskınında KHK'larda göze çarptığını söyleyebiliriz. Basın Kanunu ya da bildiğimiz anlamıyla söylersek ‘yayın yasağı’ geldiği zaman ihlalde yayın durdurma, bunun beşinci sefere kadar tekrarlanması halinde de lisansın iptali artık söz konusu olabiliyor. RTÜK bu durumda kendisine gelen lisans taleplerini de 'milli güvenliğe tehdit unsuru' oluşturabileceği nedeniyle kabul edip, etmeme serbestisine de sahip.

Kaynak:diken.com.tr

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