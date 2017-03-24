Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı

Kim Kardashian West, Facebook Messenger üzerinde size günlük yaşamla ilgili sorular soran, oyunlar oynayan özellikle de Kim Kardashian: Hollywood oyununu kullanıcılara tavsiye eden bir bot yayınladı.

Sanal Kim Kardashian, kullanıcılara ne giyeceğini sorarak onları Kim Kardashian: Hollywood oyununa yönlendiriyor. Kim Kardashian: Hollywood oyunu 2014 yılında yayınlandığında ilk dört ay içeresinde yapımcısı Glu Mobile'e 50 milyon doların üzerinde getiri sağlamış ve 45 milyon kez indirilmişti. Daha sonraki yıllarda, Kim Kardashian'ın kız kardeşleri Kylie ve Kendal için de benzer oyunlar piyasaya çıkmıştı. Bu yeni bot desteği ile yapımcı Glu Mobile, 2020 yılına kadar ünlüleri başrole koyduğu benzer oyunların getirisinin 1 milyar doları bulacağını hesaplıyor.

Kim Kardashian: Hollywood nedir?

Kim Kardashian’ın hayatını yaşamak, hatta Kim Kardashian gibi olmak isteyenlere hitap eden oyun, mobil cihazınızdan bu ihtişamlı hayata sahip olmanızı sağlıyor. Hem Android hem de iOS platformlarda oynanabilen uygulama, ünlü yıldızın hayatını ve yaşam tarzını yönetmeye çalışmanıza olanak tanıyor.

Kim Kardashian'ın Oyunu Kazanç Rekoru Kırıyor!