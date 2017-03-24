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Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı

Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı

Kim Kardashian West, Facebook Messenger üzerinde size günlük yaşamla ilgili sorular soran, oyunlar oynayan özellikle de Kim Kardashian: Hollywood oyununu kullanıcılara tavsiye eden bir bot yayınladı.

Sanal Kim Kardashian, kullanıcılara ne giyeceğini sorarak onları Kim Kardashian: Hollywood oyununa yönlendiriyor. Kim Kardashian: Hollywood oyunu 2014 yılında yayınlandığında ilk dört ay içeresinde yapımcısı Glu Mobile'e  50 milyon doların üzerinde getiri sağlamış ve 45 milyon kez indirilmişti. Daha sonraki yıllarda, Kim Kardashian'ın kız kardeşleri Kylie ve Kendal için de benzer oyunlar piyasaya çıkmıştı. Bu yeni bot desteği ile yapımcı Glu Mobile, 2020 yılına kadar ünlüleri başrole koyduğu benzer oyunların getirisinin 1 milyar doları bulacağını hesaplıyor.

Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı

Kim Kardashian: Hollywood nedir?

Kim Kardashian’ın hayatını yaşamak, hatta Kim Kardashian gibi olmak isteyenlere hitap eden oyun, mobil cihazınızdan bu ihtişamlı hayata sahip olmanızı sağlıyor. Hem Android hem de iOS platformlarda oynanabilen uygulama, ünlü yıldızın hayatını ve yaşam tarzını yönetmeye çalışmanıza olanak tanıyor.

İndir50 MB
Kim Kardashian: Hollywood Android
Kim Kardashian: Hollywood Android Android için Kim Kardashian Hayat Simülasyonu

İndir63.7 MB
Kim Kardashian: Hollywood iOS
Kim Kardashian: Hollywood iOS iPhone ve iPad için Kim Kardashian Hayat Simülatörü

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Kim Kardashian'ın Oyunu Kazanç Rekoru Kırıyor!

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Yazar: - 24.03.2017

Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı İçin Yorum Yaz

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