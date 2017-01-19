Kim Milyoner 2017
İnternetsiz oynayabileceğiniz bilgi yarışması oyunu.
Kim Milyoner 2017, ilk olarak Kenan Işık’ın sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? oyununu mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Program düzeninde hazırlandığını da belirtmek gerek.
Genel kültür seviyenizi ölçebileceğiniz bilgi yarışması oyunlarından biri Kim Milyoner 2017. iOS platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan bilgi yarışması oyununu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, çevrimdışı olarak dilediğiniz yerde oynayabiliyorsunuz. Orijinal programda olduğu gibi kategori seçme şansına sahip değilsiniz ve tüm soruları doğru bilmeyi başarırsanız 1 milyon liranın sahibi oluyorsunuz.
Soru değiştirme, seyirciye sorma, telefon ve yarı yarıya joker hakkı veren Kim Milyoner 2017’e güncellemelerle yeni sorular eklendiğinden her defasında aynı sorularla karşılaşmıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- HoaPV
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