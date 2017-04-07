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King Arthur: Legend of the Sword
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King Arthur: Legend of the Sword

(Android)
King Arthur: Legend of the Sword İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword

Kral Arthur Kılıç Efsanesi filminin resmi mobil oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

King Arthur: Legend of the Sword, Kral Arthur Kılıç Efsanesi filminin resmi mobil oyunu. Warner Bros'un Android platformuna ücretsiz sunduğu oyunda filmde olduğu gibi ailesini öldürerek tahta çıkan Vortigem'i yenmek için uğraş veriyoruz. Efsanevi kılıcın gücünü keşfeden Kral Arthur'un karşısına onlarca düşman çıkıyor.

Excalibur adında özel güçleri açığa çıkartan efsanevi bir kılıcı saplandığı yerden çıkararak kral soyundan olduğunu öğrenen Kral Arthur'un acımasız Vortigem ile olan mücadelesi üzerine kurulu eski çağ temalı bir mobil oyun. İlk olarak köleleri ardından kılıç ustalarını karşısına alan Kral Arthur'un düşman sayısı hızla artarken, biz de kılıcını doğru şekilde kullanması için ona yardımcı oluyoruz.

Yavaş çekim sahnelerle süslenmiş enfes grafikler sunan oyunda bölüm bölüm ilerliyoruz. Görevi tamamlayış biçimimize göre (tüm düşmanı öldürerek bitirme, belli bir puanla bitirme, belli askerlere dokunmadan bölümü bitirme gibi) liderlik tablosunda hızlı veya yavaş yükseliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros. International Enterprises
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