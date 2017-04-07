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King Arthur: Legend of the Sword
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King Arthur: Legend of the Sword

(iOS)
King Arthur: Legend of the Sword İndir Hemen İndir

359 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword

Kral Arthur'un Vortigern'le olan savaşı oyunda da devam ediyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

King Arthur: Legend of the Sword, Kral Arthur Kılıç Efsanesi filminin konusuna bağlı kalınarak hazırlanmış kaliteli bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan eski çağ temalı rpg aksiyon oyununda Kral Arthur'un acımasız Vortigern ile mücadelesinde yardım ediyoruz.

Warner Bros tarafından geliştirilen King Arthur: Legenf of the Sword adlı oyun, filmin resmi oyunu olduğundan hikayeye bağlı kalınmış. Efsanevi kılıç Excalibur'u saplandığı yerden çıkararak kral soyundan geldiğini anlayan Kral Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan Vortigern'i öldürmek için yemin ediyor. Kılıcının gücünün yeni farkında olan Kral Arthur'un karşısına ilk çıkan isim elbette Vortigern olmuyor. Öncesinde onlarca şövalye ile karşı karşıya geliyor. Ölüm yolunda korkusuzca ilerleyen Kral Arthur'u yalnız bırakmıyoruz.

Kaydırmaya dayalı kolay kontroller sunan oyunda her bölümde ekstra puan almamız için yapmamız gerekenler başlangıçta gösteriliyor. Belli puan toplama, tüm düşmanları temizleyerek bitirme, belli kişileri öldürmeden tamamlama gibi istekleri karşılamadan da bitirebiliyoruz ancak liderlik tablosuna girmek zorlaşıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros.
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