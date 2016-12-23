King Of Dirt, BMX bisikletlerle akrobatik hareketler yaparak puan toplamaya çalıştığınız bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyun görselleriyle biraz hayal kırıklığı yaratsa da oynanış tarafında kendini affettirmeyi başarıyor. Düz bisiklet kullanmaktan ziyade çılgınca hareketler yapabileceğiniz farklı bir oyun arıyorsanız işte aradığınız diyebilirim.

BMX bisiklet dışında scooter, MTB, mini bisiklet kullanabildiğiniz oyunu benzerlerinden farklı kılan noktalardan birisi birinci şahıs kamera açısından oynama seçeneği sunması. Varsayılan olarak açık gelmeyen bu kamera açısına geçiş yaptığınızda kendinizi bisikletçinin yerine koyduğunuzdan hareketleri yaparken çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Tabii ki üçüncü şahıs kameraya geçip dış görünümden oynama şansına da sahipsiniz.

Hareketleri öğreten eğitim bölümüyle başlayan bisiklet oyununda zorlu parkurlarda tek başınıza yarışıyorsunuz. Havada el ve ayakları bırakma, 360 derece dönme gibi bir bisikletle yapılabilecek ne kadar tehlikeli hareket varsa hepsini oyunda yapabiliyorsunuz ve hareket zorluğuna göre puanınız değişiyor.