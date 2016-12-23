?     Geri Bildirim
King Of Dirt
TamindirMobilOyunlarBeceriKing Of Dirt - Android İçin BMX Bisiklet Oyunu

King Of Dirt

(Android)
King Of Dirt İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
King Of Dirt
King Of Dirt
King Of Dirt
King Of Dirt

BMX bisikletinizle akrobatik hareketler yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 5 saat önce

King Of Dirt, BMX bisikletlerle akrobatik hareketler yaparak puan toplamaya çalıştığınız bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyun görselleriyle biraz hayal kırıklığı yaratsa da oynanış tarafında kendini affettirmeyi başarıyor. Düz bisiklet kullanmaktan ziyade çılgınca hareketler yapabileceğiniz farklı bir oyun arıyorsanız işte aradığınız diyebilirim.

BMX bisiklet dışında scooter, MTB, mini bisiklet kullanabildiğiniz oyunu benzerlerinden farklı kılan noktalardan birisi birinci şahıs kamera açısından oynama seçeneği sunması. Varsayılan olarak açık gelmeyen bu kamera açısına geçiş yaptığınızda kendinizi bisikletçinin yerine koyduğunuzdan hareketleri yaparken çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Tabii ki üçüncü şahıs kameraya geçip dış görünümden oynama şansına da sahipsiniz.

Hareketleri öğreten eğitim bölümüyle başlayan bisiklet oyununda zorlu parkurlarda tek başınıza yarışıyorsunuz. Havada el ve ayakları bırakma, 360 derece dönme gibi bir bisikletle yapılabilecek ne kadar tehlikeli hareket varsa hepsini oyunda yapabiliyorsunuz ve hareket zorluğuna göre puanınız değişiyor.

King Of Dirt için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
WildLabs
King Of Dirt QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. Piano Tiles 2
    Piano Tiles 2Android için Müzik Oyunu

King Of Dirt Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster