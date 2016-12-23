King Of Dirt, BMX bisiklet, scooter, dağ bisikleti ile tehlikeli akrobatik hareketler yapmamızı isteyen bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan bisiklet akrobasi oyununda farklı parkurlarda serbest stil (freestyle) yarışıyoruz.

Görsellerinin tanıtım fotoğraflarındaki gibi çıkmamasıyla biraz üzen BMX bisiklet oyununda parkurlarda ne kadar tehlikeli hareket yaparsak o kadar yüksek puan alıyoruz. El – ayak bırakma, bisikleti döndürme, 360 derece dönme aklınıza ne kadar çılgın hareket geliyorsa çoğunu oyunda yapabiliyoruz. Daha da güzeli birinci şahıs kamera açısına geçerek yarışçının gözünden parkuru görme, hareketleri yapma şansına sahibiz. Bu kamera açısını sevmeyenler için de alternatif dıştan görünüm sunan üçüncü şahıs kamera bulunmakta.

Hareketleri uygulamalı olarak gösteren eğitici bölümüyle başlayan oyunda 6 adet bisiklet ve scooter yer alıyor. Terk edilmiş şehir, konteyner, stüdyo gibi farklı yerlerde ne kadar çılgın bir bisiklet sürücüsü olduğumuzu kanıtlamak için bulunuyoruz.