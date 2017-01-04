Kingston 2 TB'lık USB Flash Belleğini Tanıttı

Kingston, 2 TB'lık dünyanın en yüksek kapasiteli USB flash belleğini tanıttı. CES 2017'de tanıttığı 2 TB kapasiteli USB flash bellek ile flash sürücülerde yeni bir doruk noktasına ulaşan Kingston, DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı ile muhteşem bir performans sunuyor.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2 TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Tek bir USB bellekte 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük veriler depolanabilecek. Çinko alaşımlı metal gövdesi bulunan DataTraveler Ultimate GT, darbelere karşı dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor ve üstün kalite vaat ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Flash Bellek Ürünleri Müfürü Jean Wong, “Kingston olarak limitleri hep zorluyoruz. DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1 TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek” dedi.

Kingston DataTraveler Ultimate GT, 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle Şubat ayında piyasaya çıkacak. USB Bellekler ayrıca, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor.

Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri

Kapasite: 1 TB, 2 TB

1 TB, 2 TB Hız: USB 3.1 Gen

USB 3.1 Gen Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm

72mm x 26.94mm x 21mm Çalışma sıcaklığı: -25 C'den 60 C

-25 C'den 60 C Saklama sıcaklığı: -40 C'den 85 C

-40 C'den 85 C Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti

Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti Uyumluluk: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS

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