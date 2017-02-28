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Kingston'ın 2 TB'lık USB Flash Belleğinin Dağıtımına Başlandı

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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay sizlere bellek ve depolama ürünlerinin köklü markası Kingston'ın tam 2 TB gibi rekor bir boyuta sahip USB bellek modellerini piyasaya çıkarmaya hazırlandığı bilgisini paylaşmıştık. DataTraveler UltimateGT kod adına sahip bu boyu küçük, marifetleri büyük 2 TB USB bellek bilgisayarlarımızda kullandığımız sabit disklerden bile yüksek depolama alanıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Günümüzde masaüstü bilgisayarlarda yaygın olarak 1 TB sabit diskler tercih ediliyor. Harici disklerde de  1 TB makul bir kapasite olarak görülüyor. Dizüstü bilgisayarlar genelde 500 GB ve 1 TB depolama alanları sunuyorlar. Kingston DataTraveler UltimateGT ise bütün bu sabit diskleri geride bırakan kapasitesiyle göz kamaştırıyor.

USB 3.1 Gen 1 standartına sahip olan DataTraveler UltimateGT, maksimum 5 GBPS veri transfer hızı sunuyor. Bu transfer hızı kağıt üzerinde saniyede 625 MB dosya transfer edilmesi demek; fakat pratikte bu hız yarı yarıya düşüyor. Yani DataTraveler UltimateGT ile pratikte saniyede 300 MB civarında dosya transfer edebiliyorsunuz.  DataTraveler UltimateGT'nin USB 3.1 Gen 2 standartını kullanmıyor oluşu bu USB belleğin en büyük eksiği. Eğer Gen 2 kullanılıyor olsaydı transfer hızı 2 katına çıkacaktı.

DataTraveler UltimateGT'nin dağıtımının başladığını duyuran Kingston bu USB belleklerin fiyatlarıyla ilgili bilgi de veriyor. Paylaşılan bilgilere göre DataTraveler UltimateGT'nin 2 TB kapasiteli modeli yurt dışında 1.625 $ satış fiyatına sahip olacak. Ülkemizde bu fiyat 5.000 TL civarına tekabül ediyor. Üstelik vergilerle bu fiyat daha da yukarı çıkacaktır. DataTraveler UltimateGT'nin 1 TB boyutundaki modeli de satışa sunulacak. Bu model 942 $ satış fiyatına sahip olacak. 

Kingston 2 TB'lık USB Flash Belleğini Tanıttı

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Yazar: - 28.02.2017

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