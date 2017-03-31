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Kinguin’den Çok Büyük Bahar Kampanyası!

kinguin bahar kampanyası

Dünyanın en büyük çevrimiçi dijital oyun mağazaları arasında yer alan Kinguin ve Türkiye’nin yeni nesil ödeme platformu İninal, oyuncuları coşturacak! Nisan ayının ilk haftası boyunca birçok oyuna çok uygun fiyatlarla sahip olabilecek, bunun yanında sürpriz hediyelerde kazanabileceksiniz. Kampanyanın son günü 7 nisan 2017.

Kinguin Bahar Kampanyası Neleri Kapsıyor?

Kampanya kapsamında 250’den fazla oyunda  ila %90 arasında indirimler mevcut. Düzenlenen kampanyada yer alan oyunların arasında oldukça popüler oyunlar da yer alıyor.

GTA 5’te Büyük İndirim!

Kampanya süresince GTA 5, 84,83 TL fiyat etiketiyle satın alınabilir olacak. Bunun dışında diğer indirimde olan oyunlar ise:

  • Mass Effect Andromeda 154,27 TL
  • NieR Automata: 165,46 TL
  • Battlefield 1: 129,58 TL
  • Shadow of Mordor GOTY Edition: 14,85 TL
  • ARK: Survial Evolved: 32,37 TL

Kampanyaya katılmak için buraya tıklamanız yeterli!. Tüm bu indirimlere ek olarak alışveriş sırasında "ININAL" kodunu kullanarak fazladan %3 indirim kazanabilirsiniz. Sürpriz kampanyaya katılmak için ise Buraya tıklayarak yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

İndir8 MB
ininal Cüzdan Android
ininal Cüzdan Android Android için Kişisel Harcama Takip Uygulaması

İndir9.1 MB
ininal Cüzdan iOS
ininal Cüzdan iOS iPhone ve iPad İçin Kişisel Harcama Takip Uygulaması

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Yazar: - 31.03.2017

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