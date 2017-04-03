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Kirasını E-Kira Üzerinden Ödeyenlerin 50 TL’sini E-Kira Karşılıyor

E-Kira Haberi

Türkiye’nin ilk kira ödeme ve takip platformu e-kira, hayatı kolaylaştıran ve her geçen gün yeniliklere özel bir kampanya ile devam ediyor. Kampanya kapsamında kirasını e-kira.net üzerinden ödeyen Türkiye’nin tüm şehirlerindeki kullanıcıların, 50 TL’sini e-kira karşılıyor.

e-kira.net sistemine ücretsiz üye olan kiracılar, yasal kira sözleşmelerini sisteme yükledikten sonra, hızlıca e-kira yetkililerinin kontrolünden geçip onay alabiliyor. Ardından tanımlanan emlak bilgileri doğrultusunda PayU güvencesiyle kolayca ve hızlıca ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Kiracının ödemesi sırasında 50 TL sistemden otomatik olarak düşüyor, ödeme e-kira tarafından karşılanarak emlak sahibine eksiksiz şekilde aktarılıyor.

e-kira.net Kurucusu Berkay Yavuz, “Şirket olarak başladığımız ilk günden bu yana hem kiracıların hem de ev sahiplerinin işini kolaylaştırmak için yola çıktık. Sunduğumuz sistem, sağladığı taksit avantajı sayesinde ödeme zorluğu çeken kiracıların yardımına yetişiyor. Ayrıca düzenli ödeme yapan kiracılar, kredi kartlarının sadakat programlarından yararlanıp, para-puan ve mil de kazanabiliyor. Ev sahipleri ise PayU güvencesiyle yapılan ödemelerin düzenli olarak yapılacağından emin oluyor” dedi.

Taksitle Kira Ödemek Mümkün

Kullanıcılar, diledikleri ödeme seçenekleriyle kira ödemelerini 9 aya kadar taksitlendirerek ya da 1 ay erteleyerek, ödeme zorluğu çektikleri aylarda kiralarını kolayca ödeyebiliyor. e-kira, tüm bu özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. e-kira.net tüm ödemelerine ait dekontları kullanıcılarla aynı gün paylaşarak, online olarak da diledikleri zaman görüntüleyebilmelerine imkân veriyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kendini geliştiren ve yenileyen e-kira, hakkında daha detaylı bilgiye e-kira.net web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-Kira Nedir?

2014 yılında kurulan e-kira, emlak sahiplerinin ve kiracılarının hayatlarını kolaylaştırmak için e-kira platformunu geliştiriyor. Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, yenilikçi hizmetler sunan e-kira.net, yenilikçi ve açık yaklaşımı ile Türkiye’nin önü açık girişimlerinin arasında yerini aldı. Emlak sahibi ve kiracıların hayatını kolaylaştıran e-kira.net, ödeme altyapısı konusunda servis sağlayıcısı PayU ile çalışıyor.

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Yazar: - 03.04.2017

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