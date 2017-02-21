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TamindirHaberMobilKırmızı IPhone 7 Ve 128 GB IPhone SE Mart Ayında Satışta!

Kırmızı iPhone 7 ve 128 GB iPhone SE Mart Ayında Satışta!

Kırmızı iPhone 7 ve 128 GB iPhone SE

Geçen yıl Apple'ın iPhone 7 veya iPhone 7 Plus için kırmızı renk seçeneği çıkartabileceğini gösteren bazı bilgiler vardı. Bu bilgiler hiçbir zaman rafa kalkmadı ama üzerinde de çok konuşulmadı. En son çıkan söylentilerde, Japonya'da yayın yapan Macotakara, kırmızı bir iPhone 7'nin Mart ayı sonunda satışa sunulabileceğini iddia etti. Aynı raporda yer alan bir diğer bilgide ise, 128 GB dahili depolamaya sahip yeni bir iPhone SE çıkarabileceğini söyledi.

Şu anda iPhone 7, Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın ve Gül Altın da dahil olmak üzere çok sayıda renk seçeneği ile satılıyor. Birçok kullanıcıların Jet Black renk seçeneği hakkında şikayetçi olduğunu biliyoruz, çünkü telefon kolayca çiziliyor ve Apple bununla ilgili garanti desteği vermeyeceğini açıkladı. Kullanıcıların çok beğendiği ama çizilme sorunu yüzünden kullanamadığı bu renk seçeneğine bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Nitekim, kırmızı bir iPhone 7 görmek isteyen onbinlerce kullanıcı olduğu da söyleniyor. 

128 GB Depolama Alanına Sahip iPhone SE

Son zamanlarda iPhone SE ile ilgili pek çok söylenti çıkmadı. Akıllı telefon, tatmin edici özellikleri ve makul bir fiyata kullanıcıya sunduğu güçlü performansıyla birlikte pazarda yüksek satış rakamlarına ulaştı. Eğer son çıkan söylentiler doğruysa, 128GB'lık iPhone SE'nin Mart ayının sonundaki iPad Pro 2 duyurusundan sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere iPhone SE'nin şimdilik 16GB ve 64GB dahili depolama seçenekleri sunuluyor.

Bu iddialar gösteriyor ki, Apple daha küçük modeller sunmaya devam etmek istiyor, çünkü müşterilerinin bazıları daha küçük bir iPhone tercih ediyor gibi görünüyor. (Ben de bunlardan biriyim). 

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iPhone 7 Kullanıcıları Cihazların Boyalarının Döküldüğünden Şikayet Ediyor

iPhone 7'nin 'Jet White' Renk Seçeneği Çarpıcı Görünüyor

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Yazar: - 21.02.2017

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