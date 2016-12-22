Kış Saatine Geçilmeyince Elektrik Tüketimi Rekor Düzeyde Arttı

Kaş yaparken göz çıkarmak bu olabilir mi dersiniz? TEİAŞ Kasım ayı elektrik tüketim verilerini yayımladı ancak ortaya çıkan rakamlar kış saatine geçilmediği için tasarruf değil, israf yapıldığını gösteriyor.

21 Aralık’ta TEİAŞ’ın Kasım ayı elektrik tüketim verileri yayımlandı. Veriler, hükümetin “enerji tasarrufu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını, aksine tüketimin arttığını ortaya koydu. TEİAŞ’ın verilerine göre Kasım ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış göstermiş.

Raporlara göre zarardayız

Her ne kadar hükümet tasarrufa yönelik bir önlem olarak saat dilimini sabit tutsa da, rakamlar yalan söylemediler. Son 5 yılın Kasım ayı tüketimleri incelendiğinde elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiği ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığı TEİAŞ raporlarında net olarak görüldü.

Yılık Tüketim de Artıyor

Kış saatine geçilmemesiyle yaşanan bu tüketim artışı yıllık tüketimi de artırıyor. Verilere göre 2015 yılı Ocak-Ekim aylarında 221.2 milyar kilovat saat olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde 227 milyar kilovat saat ile yüzde 2.63 artış göstermişti. Kasım ayı tüketimiyle bu yıl yaşanan artış yüzde 4.09’a yükseldi. Yani kasım ayındaki tüketim artışı, yıllık tüketim artışını da yüzde 1.46 oranında arttırdı.

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