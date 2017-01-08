Kısa Bir Kâbus, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen bir korku oyunudur.

Yerli oyun geliştiricisi Aslan Game Studios tarafından daha doğrusu Ahmet Kamil Keleş'in geliştirdiği Kısa Bir Kâbus, yine yapımcısının diğer oyunlarına pararlel şekilde korku ögeleri içeriyor. Her seferinde farklı bir tema ve oynanış dinamikleri yakalamayı başaran yapımcı, bu sefer hiç tanımadığı bir yerde uyanan ve kim olduğunu öğrenmeye çalışan birinin hikayesini oyunculara anlatmaya çalışacak. Google Play üzerinde yapımcının hikayeye dair yazdığı detaylar da bize ipucu verir cinste:

"Size her gece gördüğüm kâbusumdan bahsedeyim. Kâbusun başında kendimi daima bir küvette buluyorum. Ben kimim? Kendimle alakalı en ufak bir bilgim yok. Ve mekân... Hatırımda olmayan kirli bir banyo. Oraya nasıl getirildiğime dair en ufak fikrim yok."

Android kullanan neredeyse her telefonda çalışabilecek olan bu oyun, yüksek grafik kalitesi ve iyi hikayesiyle korku oyunu sevsin sevmesin herkesin dikkatini çekecek türden. Küçük RPG ögeleri ile hikayenin içerisine daha fazla girmemizi sağlayan bu oyunu, kesinlikle indirmenizi ve çok da uzun sürmediği için hemen bitirmenizi tavsiye ediyoruz!