Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Göreve Başladı

Geçen sene TBMM’de kabul edilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yargıtayda yemin ederek göreve başladı.

Geçen yıl 24 martta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM'de kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 6 ay sonra olan 7 ekim 2016'da yürürlüğe girmişti.

T24’ten Füsun Sap Nebil’in haberine göre, kurul kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla oluşturuldu. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla oluşturulan bu kanunun getirdiği önemli 2 tanım, ilgili kurum/şirketlerdeki "Veri işleyen" ve ona bu yetkiyi veren "Veri Sorumluları" idi. Ama asıl önemli yapı, yeni kurulacak olan "Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)" olacak.

Sonuç olarak görevi yukarıdaki kanunun bağladığı kurul, 12 Ocak 2017 perşembe günü Yargıtay'da yemin ederek göreve başladı. Kişisel Verileri Koruma Kanunuyla kurulan KVKK Ankara'da ve Başbakanlığa bağlı olarak çalışıyor.

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