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Kitaplara Ses
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Kitaplara Ses

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5

Görme engelli bireylere hayatlarında fark yaratma fırsatı veren harika bir uygulama!

Gökhan Abay Son güncelleme 3 saat önce

Kitaplara Ses, Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile geliştirilen harika bir sesli kitap uygulaması. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız veya tabletlerinizden ulaşabileceğiniz bu uygulama, görme engelli vatandaşlarımız için oluşturulmuş ve içerisinde birbirinden güzel kitaplar barındırıyor. 

Herkesin destek olabildiği bir uygulama düşünün. İşte o uygulamanın adı Kitaplara Ses. İçerisinde Oğuz Atay'dan Sabahattin Ali'ye, Harper Lee'den Tarık Buğra'ya kadar iyi bir kütüphane var. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarında fark yaratmasını sağlayan bu uygulama, roman, şiir, öykü ve belgesel gibi türleri içerisinde barındırıyor. Bizlerin de katkı sunabildiği Kitaplara Ses uygulamasında yapılan kayıtlar, mobil uygulama ve ev telefonu üzerinden dinlenebilen bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla gönüllü olarak böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinde yer alabiliyoruz.

Eğer iyi bir amaca hizmet etmek isterseniz Kitaplara Ses uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulamanın boyutu cihazınıza göre farklılık gösterdiğinden belirtmekten kaçındık, kullanmanızı kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Türk Telekom A.Ş.
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