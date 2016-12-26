Kitaplara Ses, bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulan bir sesli kitap uygulaması. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, görme engelli vatandaşlarımız artık kitaplardan mahrum kalmayacaklar. Kitaplara Ses ile birbirinden güzel eserlere ulaşabilecek vatandaşlarımız, yine güzel insanların sesinden çok kolay bir şekilde kitapları dinleyebiliyorlar.

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)'nın birlikte yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çıkan Kitaplara Ses uygulaması, teknoloji ile görme engelli vatandaşlarımıza adeta ışık oluyor. Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında hayat bulan bu uygulamaya, kitap okumak isteyen herkes destek olabiliyor. Yapılan kayıtlar daha sonra mobil uygulama ve ev telefonu üzerinden dinlenebilecek kitaplara dönüşüyor.

Eğer iyi bir amaca hizmet etmek isterseniz Kitaplara Ses uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi, hatta imkanınız varsa bir kitap okuyarak destek olmanızı kesinlikle öneririm.