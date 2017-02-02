Kitty in the Box 2(Android)
Kutudan kutuya atlayın.
Kitty in the Box 2, Angry Birds serisinin ilk oyununun oynanış stiline sahip eğlenceli bir Android oyunu. Görsel çizgilerinden daha çok küçük yaştan oyuncuların ilgisini çeken bir oyun izlenimi uyandırsa da kedileri seven herkesin bağımlısı olacağını düşünüyorum.
Hem telefon hem de tablette rahat, keyifli oynanış sunan kedi oyununda amacımız kediyi sarı kutunun içerisine girmesini sağlamak. Kedileri tıpkı bir mancınık gibi fırlatıyorsunuz. Bunu neden yaptığınız konusunda hiçbir fikriniz olamamasına karşın sürekli tekrarlayarak bir noktadan sonra oyuna kendinizi kaptırıyorsunuz.
Farklı düşünmeye iten el emeği göz nuru özel bölümler sunan oyunda aralarında sarı kedi, pembe kedi, siyam kedisinin de bulunduğu birçok kedi var. Oyun içerisinde kutulara zıplayarak topladığınız veya bölüm geçtiğinizde gelen balıklarla yeni kedileri oyuna dahil edebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Mokuni LLC
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Kitty in the Box 2 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
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