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Kitty in the Box 2
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Kitty in the Box 2

(Android)
Kitty in the Box 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2

Kutudan kutuya atlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 5 saat önce

Kitty in the Box 2, Angry Birds serisinin ilk oyununun oynanış stiline sahip eğlenceli bir Android oyunu. Görsel çizgilerinden daha çok küçük yaştan oyuncuların ilgisini çeken bir oyun izlenimi uyandırsa da kedileri seven herkesin bağımlısı olacağını düşünüyorum.

Hem telefon hem de tablette rahat, keyifli oynanış sunan kedi oyununda amacımız kediyi sarı kutunun içerisine girmesini sağlamak. Kedileri tıpkı bir mancınık gibi fırlatıyorsunuz. Bunu neden yaptığınız konusunda hiçbir fikriniz olamamasına karşın sürekli tekrarlayarak bir noktadan sonra oyuna kendinizi kaptırıyorsunuz.

Farklı düşünmeye iten el emeği göz nuru özel bölümler sunan oyunda aralarında sarı kedi, pembe kedi, siyam kedisinin de bulunduğu birçok kedi var. Oyun içerisinde kutulara zıplayarak topladığınız veya bölüm geçtiğinizde gelen balıklarla yeni kedileri oyuna dahil edebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Mokuni LLC
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