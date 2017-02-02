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Kitty in the Box 2
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Kitty in the Box 2

(iOS)
Kitty in the Box 2 İndir Hemen İndir

303 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2
Kitty in the Box 2

Kedileri kutuya fırlatmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 6 saat önce

Kitty in the Box 2, yavru sevimli kedileri kutulara fırlatarak ilerlediğiniz bir beceri oyunu. iOS platformuna da ücretsiz gelen oyun hem iPhone hem de iPad’de keyifli, rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip. Kedi gördüğü zaman dayanamayan her yaştan kişinin severek oynayacağı, vakit geçireceği bir mobil oyun.

Angry Birds oyununu anımsatan kedi oyununda nedensizce kedileri altın kutulara fırlatıyorsunuz. Kutunun içine girmeyi başaramazsınız başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Kendinizi fırlatırken dikkat etmeniz gereken bir şey de yaramaz kuşlara çarpmamak. Hiç olmadık anlarda çıkan kuşlar da bölümü tamamlamanızı engelliyor.

Oyunda seçip oynayabildiğiniz farklı cinste kediler var ancak hepsi ilk etapta açık değil. Oyun içinde topladığınız, bölüm sonlarında verilen sardalyaları kullanarak yeni kedileri oyuna dahil edebiliyorsunuz. Ayrıca geçmekte zorlandığınız bölümlerde de balıklar işinize yarıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Mokuni LLC
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