Kitty in the Box 2(iOS)
Kedileri kutuya fırlatmalısınız.
Kitty in the Box 2, yavru sevimli kedileri kutulara fırlatarak ilerlediğiniz bir beceri oyunu. iOS platformuna da ücretsiz gelen oyun hem iPhone hem de iPad’de keyifli, rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip. Kedi gördüğü zaman dayanamayan her yaştan kişinin severek oynayacağı, vakit geçireceği bir mobil oyun.
Angry Birds oyununu anımsatan kedi oyununda nedensizce kedileri altın kutulara fırlatıyorsunuz. Kutunun içine girmeyi başaramazsınız başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Kendinizi fırlatırken dikkat etmeniz gereken bir şey de yaramaz kuşlara çarpmamak. Hiç olmadık anlarda çıkan kuşlar da bölümü tamamlamanızı engelliyor.
Oyunda seçip oynayabildiğiniz farklı cinste kediler var ancak hepsi ilk etapta açık değil. Oyun içinde topladığınız, bölüm sonlarında verilen sardalyaları kullanarak yeni kedileri oyuna dahil edebiliyorsunuz. Ayrıca geçmekte zorlandığınız bölümlerde de balıklar işinize yarıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Mokuni LLC
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Kitty in the Box 2 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
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