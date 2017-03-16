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Kitty Snatch
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Kitty Snatch

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Editör Puanı: 4/5
4
Kitty Snatch
Kitty Snatch
Kitty Snatch
Kitty Snatch

Kedileri eşleştirmeli ve zorlu bölümleri geçmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Sevimli kedilerin yer aldığı bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Kitty Snatch, çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Oldukça eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabiliyorsunuz.

Kedilere yardım edip sıkışan arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığınız bir oyun olan Kitty Snatch, zevkli kurgusu ve eğlenceli görselleriyle dikkat çekiyor. Oyunda klasik eşleştirme oyunlarında olduğu gibi kedileri eşleştirmeye ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve kedileri en kısa süre içerisinde eşleştirmelisiniz. Çocukların da severek oynayabileceği bir oyun olan Kitty Snatch, bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Renkli görsellere ve harika bir atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken kedileri eşleştirmek ve kısa sürede tüm bölümleri tamamlamak. Sevimli kedilere yardımcı olmalı ve sıkışan arkadaşlarını kurtarmalısınız. Birbirinden farklı zorluk seviyeleri ve yüzlerce kedi koleksiyonuyla Kitty Snatch sizleri bekliyor. Kitty Snatch oyununu sakın kaçırmayın.

Kitty Snatch oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
airG
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