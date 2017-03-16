Kitty Snatch, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Severek oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olan Kitty Snatch'da zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça basit bir oynanışa sahip eşleştirme oyunu olan Kitty Snatch, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda kedilere yardım ediyorsunuz. Kedilerin sıkışan arkadaşlarını kurtarmya çalıştığının oyunda zorlu bölümlerin de üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yüzlerce farklı zorlukta bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Aynı kedileri eşleştirerek ilerliyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.

Çocukların da severek oynayabileceği bir oyun olan Kitty Snatch, birbirinden farklı zorluk seviyelerine de sahip. Her yaştan bireyin zevkle oynayabileceği oyunda çok eğleniyor ve kedilere de yardımcı oluyorsunuz. Kısa sürede tüm kedileri eşleştirmeli ve bölümleri tamamlamalısınız. Renkli görsellere ve harika bir atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Kitty Snatch oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kitty Snatch oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.