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Kitty Snatch
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Kitty Snatch

(iOS)
Kitty Snatch İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Kitty Snatch
Kitty Snatch
Kitty Snatch
Kitty Snatch

Sevimli kedilere yardımcı oluyor ve sıkışan arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 45 dakika önce

Kitty Snatch, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Severek oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olan Kitty Snatch'da zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça basit bir oynanışa sahip eşleştirme oyunu olan Kitty Snatch, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda kedilere yardım ediyorsunuz. Kedilerin sıkışan arkadaşlarını kurtarmya çalıştığının oyunda zorlu bölümlerin de üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yüzlerce farklı zorlukta bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Aynı kedileri eşleştirerek ilerliyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. 

Çocukların da severek oynayabileceği bir oyun olan Kitty Snatch, birbirinden farklı zorluk seviyelerine de sahip. Her yaştan bireyin zevkle oynayabileceği oyunda çok eğleniyor ve kedilere de yardımcı oluyorsunuz. Kısa sürede tüm kedileri eşleştirmeli ve bölümleri tamamlamalısınız. Renkli görsellere ve harika bir atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Kitty Snatch oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kitty Snatch oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve sonrası
Üretici:
airG
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