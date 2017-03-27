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Kıyamet Kasası Dünyayı Kurtarabilir Mi?

kıyamet kasası

Kıyamet Koptuktan Sonra Dünya Nasıl Düzelecek?

Bilim kurgu filmlerini bir kenara bırakalım, dünyanın sonunun geleceğine inanmayan neredeyse yok gibidir. Peki adına kıyamet denilen bu büyük felaketten kurtulmak gerçekten mümkün mü?

4.500.000 Adet Tohum!

Bu konu hakkında binlerce düşünce ve çalışma bir kenarda dursun, Norveç’te bulunan Kıyamet Kasası gerçekten insanı hayrete düşürür cinsten. Norveç’te bulunan Svalbard adasında, buz tutmuş bir dağı delerek olası bir kıyamet durumuna karşı 4.500.000 (yazı ile dört milyon beş yüz bin) adet bitki tohumu saklanıyor.

kıyamet kasası içi

Tarımcılar ve tohumcuların yakından bildiği silo adı verilen depolama sisteminin kendini aşmış bir hali olan Kıyamet Kasası dünyanın dört bir yanından gelen tohum çeşitlerini içinde bulunduruyor ve neredeyse yer yüzündeki bütün bitkileri kapsıyor. Bu tohumlarda özellikle yenilebilir olan bitkilere ağırlık veriliyor.

Kıyamet Kasasının Özellikleri İnsanı Hayrete Düşürüyor!

kıyamet kasası tohumlar

Kasanın donmuş bir dağa inşa edildiğini belirtmiştik. Kasa 6.2 şiddetinde bir depremden, nükleer saldırılardan ve doğal felaketlerden alnının akıyla çıkabilecek güce sahip. İçeride bulunan 4.5 Milyon tohum, özel gümüş kaplamalı kutularda ve -18 derecede saklanıyor. Bu sayede 1000 yıla kadar saklamak mümkün oluyormuş. Kasanın içine girebilmek için 3 farklı kapıdan geçmeniz gerekiyor. Bu arada Kıyamet Kasasının 10 Milyon Dolara Mal olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Kasada Türkiye’den de Tohum Var!

Bu büyük ve kapsamlı projeye ülkemizden de büyük destekte bulunulmuş. Türkiye’den tam 21.577 paket ve toplamda 7.616.532 adet tohum kasaya gönderilmiş durumda.

Kıyamet Kasasının Haritadaki Yeri

kıyamet kasası harita

Dünya ve İnsanlık Yok Oluş Sürecine Girdi, Kıyamet Kapıda!

Kıyamet Nasıl ve Ne zaman Kopacak, İnsanlığa Ne Olacak? İşte 4 Bilimsel Teori!

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Yazar: - 27.03.2017

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