Klasik Yarış Oyun Serisi GTR Geri Dönüyor!

2000'li yılların ortalarında çıkış yapan ve en başarılı yarış simülasyonu serileri arasında gösterilen GTR serisi geri dönüyor! Hatırlanacağı üzere GTR serisiyle ilk olarak 2005 yılında tanışmıştık. Bu başarılı yarış oyunu çıktığı dönem oldukça yüksek inceleme puanları yakalamıştı ve tarihin en başarılı yarış simülasyonları arasında gösterilmişti. 2006 senesinde, ilk oyunun başarısının ardından GTR 2 yayınlanmıştı. Fakat GTR 2'den sonra serinin devam oyunu çıkmamış ve seri fiilen sonlandırılmıştı.

GTR serisinin son oyununun üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından önceki oyunları da geliştiren SimBim Studios ekibi Race Department forumları üzerinde GTR 3'ün geliştirilmekte olduğunu resmi olarak duyurdu. Oyunun önümüzdeki sene PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre GTR 3, Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilecek ve tam anlamıyla bir simülasyon oyunu olacak. Buna rağmen oyununun simülasyon seven oyuncular dışındaki standart oyunculara hitap edebilmesi için de özen gösterilecek. Yani GTR 3'ün her kesime hitap edebilecek bir yapıda olmasına çalışılıyor.

GTR 3 gece - gündüz döngüsüne yer verecek, ayrıca değişen hava şartları da karşımıza çıkacak. Araçlar gereçekçi hasar modellemelerine sahip olacak, değişen hava şartları yol tutuşunu ve diğer oyun dinamiklerini etkileyecek.

GTR 3 oynayabilmeniz için sürekli internete bağlı olmanız gerekmeyecek. Oyun ile ilgili olarak paylaşılan ilk bilgiler bunlar, gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.

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