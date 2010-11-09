KMPlayer, bilgisayar kullanıcılarının sabit diskleri üzerinde yer alan her tür ses ve video dosyasını sorunsuz bir şekilde oynatabilmesi için tasarlanmış olan gelişmiş özelliklere sahip, güçlü ve ücretsiz bir medya oynatıcıdır.

Piyasada yer alan VLC Media Player, BS Player, GOM Player ve Windows Media Player gibi rakiplerini geride bırakabilecek birçok gelişmiş özelliği kullanıcılara sunan ve bu nedenle dünya üzerinde milyonlarca kullanıcının medya oynatıcı konusundaki bir numaralı tercihi olan KMPlayer, bir medya oynatıcıdan çok daha fazlasını kullanıcılara sunmaktadır.

Basit bir kurulum işleminin ardından karşınıza gelecek olan ekranda KMPlayer yardımıyla oynatmak istediğiniz medya uzantılarını seçerek, hemen programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Genel kullanım, performans, kalite, codec, öncelik, altyazı, tema desteği, hoparlör kurulumu ve özel ayarlar için birçok seçeneği kullanıcılara sunan program, piyasada yer alan birçok rakibi üzerinde bulunmayan 3 boyutlu gösterim seçeneğine de sahiptir.

Oldukça modern görünümlü, şık ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program içerisinde yer alan tema desteği sayesinde, medya oynatıcınızı isteğiniz doğrultusunda kolayca özelleştirebilirsiniz. AVI, MOV, MPEG, MKV, MP4, FLV, 3GP, TS, WMV, ASF, SWF, RM ve daha birçok video formatını destekleyen program, MP3, AAC, WAV, WMA, CDA, FLAC, M4A, MID, OGG, AC3, DTS ve daha birçok ses formatını da desteklemektedir. Ayrıca çalma listesi, altyazı desteği, CD imaj dosyaları açma ve resim gösterme gibi ekstra özelliklere de sahip olan KMPlayer, bir medya oynatıcıda ihtiyacınız olan tüm araçları ve çok daha fazlasını sizlere sunmaktadır.

Analog veya dijital olarak yayın yakalamıza olanak sağlayan özelliklere de sahip olan KMPlayer ile WDM TV ve BDA HDTV uyumlu cihazları bilgisayarınız üzerine bağlayarak doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaynak ne olursa olsun mükemmel bir video oynatma deneyimi ve kusursuz bir işleme teknolojisine sahip olan program, bu konuda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Son derece özelleştirilebilir olan KMPlayer'ın arayüzü üzerinde sağ klik tıklayarak, program üzerinde yer alan neredeyse tüm ayarlara kolayca ulaşabilirsiniz. Ekran kontrolleri, 3 boyutlu altyazı kontrolü, kayıt, kontrol kutusu ve çok daha fazlası bu menü üzerinde yer almaktadır. Ayrıca tercihler sekmesi altına giriş yaparak, daha ince ve karmaşık ayarları da istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Medya oynatıcınızın üzerinde yer alan tüm özellikleri ve ayarları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

Sahip olduğu gelişmiş özellikleri, bilinen tüm ses ve video formatları için destek sunması, Türkçe dil desteğine sahip olması, özelleştirme seçenekleri, 3 boyutlu altyazı desteği, gelişmiş çalma ve oynatma listesi, ücretsiz olması ve çok daha fazlasıyla sizlere mükemmel bir medya oynatma deneyimi sunacak olan bir oynatıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, KMPlayer'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Not: Programın kurulumu sırasında üçüncü parti yazılımlarla ilgili kurulum teklifleri de kullanıcılara sunulmaktadır. Bu nedenle kurulum adımlarını dikkatle takip etmenizi öneririm.

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