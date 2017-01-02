Knight And Magic, görsel çizgileriyle anime severleri etkisi altına alan online macera oyunu.

Android cihazınızda MMORPG oyunlarına yer veriyorsanız ücretsiz olması açısından en azından indirip bakmanızı isterim.

Sohbet edip neticesinde birlik olabildiğimiz veya savaştığımız dünya genelinde oyunculardan yaratıklara türlü sürprizlerle karşılaştığımız oldukça geniş haritalar sunan oyuna karakterimizi oluşturarak başlıyoruz. Savaşçı, nişancı, suikastçı ve büyücü olmak üzere 4 farklı sınıf var ancak birbirilerinden üstün ve zayıf oldukları noktaları oyuna geçmeden öğrenemiyoruz. Karakterimizi belirledikten sonra savaşın neden başladığını anlatan bilgilendirme notunun ardından bir yardımcı eşliğinde oyunun temellerini öğreniyoruz. İlk başlar biraz sıkıcı geçse de harita açıldıkça çevrenin kalabalıklaşmasıyla oynanabilir hal almaya başlıyor.