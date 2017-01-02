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Knight And Magic
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Knight And Magic

(iOS)
Knight And Magic İndir Hemen İndir

178 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Knight And Magic
Knight And Magic
Knight And Magic
Knight And Magic
Knight And Magic

4 sınıftan birini seçin, geniş haritalarda savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Knight And Magic, anime tutkunlarının hoşuna gidecek grafikler sunan online macerammorpg oyunu.

iOS platformunda ücretsiz olarak indirilebilir olan yüzlerce mmorpg oyunu arasından görsel çizgilerinin yanında hikaye tabanlı ilerlemesi, sosyalleşmeye iten görevler içermesiyle sıyrılıyor.

Oyuna ilk başladığımızda karakter oluşturma ekranıyla karşılaşıyoruz. Karakterimizi oluştururken sınıf seçimi de yapıyorsunuz ki savaşçı, büyücü, nişancı ve suikastçı olmak üzere 4 sınıf yer alıyor. Sınıfların üstün ve zayıf olduğu noktaları oyuna başladığımızda görebilmemiz, kendine özgü yeteneklere sahip farklı karakterlerin olmayışı belki de oyunun tek eksi yanı. Oyuna geçtiğimizde ilk olarak savaşın neden başladığınız öğreniyor, akabinde oranın yerlilerinden biri bizleri karşılıyor. Son umut siz genç savaşçılar deyip köyü tanıtmaya başlıyor. Son derece sıkıcı geçen öğretici bölümünün ardından köyde yeni oyuncularla, canavarlarla tanışmamızla birlikte aksiyona yavaştan giriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Khoi Huynh
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