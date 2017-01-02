Knight And Magic, anime tutkunlarının hoşuna gidecek grafikler sunan online macera – mmorpg oyunu.

iOS platformunda ücretsiz olarak indirilebilir olan yüzlerce mmorpg oyunu arasından görsel çizgilerinin yanında hikaye tabanlı ilerlemesi, sosyalleşmeye iten görevler içermesiyle sıyrılıyor.

Oyuna ilk başladığımızda karakter oluşturma ekranıyla karşılaşıyoruz. Karakterimizi oluştururken sınıf seçimi de yapıyorsunuz ki savaşçı, büyücü, nişancı ve suikastçı olmak üzere 4 sınıf yer alıyor. Sınıfların üstün ve zayıf olduğu noktaları oyuna başladığımızda görebilmemiz, kendine özgü yeteneklere sahip farklı karakterlerin olmayışı belki de oyunun tek eksi yanı. Oyuna geçtiğimizde ilk olarak savaşın neden başladığınız öğreniyor, akabinde oranın yerlilerinden biri bizleri karşılıyor. Son umut siz genç savaşçılar deyip köyü tanıtmaya başlıyor. Son derece sıkıcı geçen öğretici bölümünün ardından köyde yeni oyuncularla, canavarlarla tanışmamızla birlikte aksiyona yavaştan giriyoruz.