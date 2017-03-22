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Knight For Hire
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Knight For Hire

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Editör Puanı: 4/5
4
Knight For Hire
Knight For Hire
Knight For Hire
Knight For Hire

Knight For Hire'da karşımıza çıkan orkları, goblinler ve canavarları kılıçtan geçiriyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Knight For Hire kolay bir şekilde oynanabilen ve bolca eğlence sunabilen bir mobil aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Knight For Hire'da krallığını savunmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Fantastik bir dünyada geçen oyunda orklar, goblinler ve troller krallığımıza saldırıyor. Bu tehdidi önlemek için onların yaşadıkları buzullarla çevrili topraklara yolculuk ediyoruz ve onları evlerinde yok etmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz tek şey ise kılıcımız ve kalkanımız.

Knight For Hire'da kahramanımız ekranda dikey olarak ilerliyor ve karşısına çıkan düşmanlarını kılıçtan geçiriyor. Oyundaki temel amacımız düşmanlarımız bize saldırmadan önce onlara saldırmak. Düşmanlarımıza saldırmak için ise tıpkı Fruit Ninja'da olduğu gibi parmağımızla üzerlerinde çizik atıyoruz. Düşmanlarımızı arka arkaya yok ettikçe kombo yapabiliyoruz. Ayrıca toplayacağımız altınlarla yeni kahramanların kilidini açabilmekteyiz.

Knight For Hire retro tarzda grafiklere ve seslere sahip. Oyun içinde birçok farklı kahraman seçeneği yer almakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
MildMania
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