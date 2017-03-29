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Meslek Testi
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Meslek Testi

1.0
Meslek Testi İndir Hemen İndir

2 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Meslek Testi
Meslek Testi
Meslek Testi

Yatkın olduğunuz mesleği ortaya çıkarabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Meslek Testi, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir meslek bulma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir kullanıma sahip olan Meslek Testi ile detaylı bir şekilde ilginiz olan meslekleri görüntüleyebiliyorsunuz.

İnsanların ilgisini çeken meslekler kişinin kendisi dahi çoğu zaman tam olarak bilmez. Bilinç altında yatan bu meslekleri açığa çıkarmak için ise Meslek Testi programını kullanabilirsiniz. Windows bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bu basit araç ile farklı kategorilerden sorulara cevap veriyorsunuz. Sistem sizin verdiğiniz cevaplara göre analiz yaparak detaylı sonucunuzu size yansıtıyor. Sonuçta ilginiz olan ve olmayan meslekleri dereceleriyle birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Meslek Testi ile ilgi alanınıza giren şıkları işaretlemeniz gerekiyor. 

Basit kullanıma ve arayüze sahip olan Meslek Testi, özellikle ergenlik çağındaki gençlerin yolarını belirlemeleri için önemli bir araçtır.

Meslek Testi programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Fatih Rehberlik Servisi

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