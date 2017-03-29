Meslek Testi, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir meslek bulma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir kullanıma sahip olan Meslek Testi ile detaylı bir şekilde ilginiz olan meslekleri görüntüleyebiliyorsunuz.

İnsanların ilgisini çeken meslekler kişinin kendisi dahi çoğu zaman tam olarak bilmez. Bilinç altında yatan bu meslekleri açığa çıkarmak için ise Meslek Testi programını kullanabilirsiniz. Windows bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bu basit araç ile farklı kategorilerden sorulara cevap veriyorsunuz. Sistem sizin verdiğiniz cevaplara göre analiz yaparak detaylı sonucunuzu size yansıtıyor. Sonuçta ilginiz olan ve olmayan meslekleri dereceleriyle birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Meslek Testi ile ilgi alanınıza giren şıkları işaretlemeniz gerekiyor.

Basit kullanıma ve arayüze sahip olan Meslek Testi, özellikle ergenlik çağındaki gençlerin yolarını belirlemeleri için önemli bir araçtır.

Meslek Testi programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.