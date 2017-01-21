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Kolay Radyo
TamindirMobilSes Ve MüzikKolay Radyo - Android Için Radyo Uygulaması

Kolay Radyo

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Editör Puanı: 4/5
4
Kolay Radyo
Kolay Radyo
Kolay Radyo
Kolay Radyo

İşlevsel özelliklere sahip kullanışlı bir radyo uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Kolay Radyo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulaması olarak dikkat çekiyor. Onlarca radyo kanalına ve işlevsel özelliklere sahip olan uygulama ile müziğin tadına varabiliyorsunuz.

Kolay bir şekilde radyo dinlemenizin önünü açan Kolay Radyo uygulaması, 200'den fazla ulusal ve yerel radyo kanalıyla tam bir müzik kutusu gibi görev yapıyor. Uygulamada yer alan işlevsel özelliklerle radyo kanallarını kayıt altına alabiliyor ve dilediğiniz an kolay şekilde ulaşabiliyorsunuz. Basit bir arayüzü ve kullanışlı menüleri bulunan uygulama ile müziğin de tadına varabiliyorsunuz.

Pop'tan Jazz'a, Rock'tan Rap'e kadar pek çok farklı kategoride eğlenceli müzikleri dinleyebileceğiniz ve yolculuklarınıza neşe katabileceğiniz Kolay Radyo uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Kolay arayüzü ile kullanıcı dostu olan Kolay Radyo'yu mutlaka denemelisiniz. Kolay Radyo uygulamasını sakın kaçırmayın.

Kolay Radyo uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
andromood
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