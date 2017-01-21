Kolay Radyo
İşlevsel özelliklere sahip kullanışlı bir radyo uygulaması
Kolay Radyo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulaması olarak dikkat çekiyor. Onlarca radyo kanalına ve işlevsel özelliklere sahip olan uygulama ile müziğin tadına varabiliyorsunuz.
Kolay bir şekilde radyo dinlemenizin önünü açan Kolay Radyo uygulaması, 200'den fazla ulusal ve yerel radyo kanalıyla tam bir müzik kutusu gibi görev yapıyor. Uygulamada yer alan işlevsel özelliklerle radyo kanallarını kayıt altına alabiliyor ve dilediğiniz an kolay şekilde ulaşabiliyorsunuz. Basit bir arayüzü ve kullanışlı menüleri bulunan uygulama ile müziğin de tadına varabiliyorsunuz.
Pop'tan Jazz'a, Rock'tan Rap'e kadar pek çok farklı kategoride eğlenceli müzikleri dinleyebileceğiniz ve yolculuklarınıza neşe katabileceğiniz Kolay Radyo uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Kolay arayüzü ile kullanıcı dostu olan Kolay Radyo'yu mutlaka denemelisiniz. Kolay Radyo uygulamasını sakın kaçırmayın.
Kolay Radyo uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- andromood
Ses ve Müzik Popülerleri
- Myt Mp3 Downloader (APK)Android için MP3 İndirme Uygulaması
- RADYOAndroid için Ücretsiz Radyo Dinleme Uygulaması
- Konusma ve Ses kayıt - ASRAndroid için Ücretsiz Ses Kayıt Uygulaması
- Karaoke TürkçeAndroid için Türkçe Karaoke Uygulaması
- Ses DeğiştiriciAndroid için Ses Değiştirme Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı