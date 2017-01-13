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Komodor - TV Guide
TamindirMobilEğlenceKomodor - TV Guide - Android İçin TV Rehberi Uygulaması

Komodor - TV Guide

(Android)
Komodor - TV Guide İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Komodor - TV Guide
Komodor - TV Guide
Komodor - TV Guide
Komodor - TV Guide
Komodor - TV Guide

Favori dizi, programlarınızı takip edin. Başladığında bildirim alın.

Erkan Calp Son güncelleme 11 dakika önce

Komodor - TV Guide, Kablo TV, Digiturk ve Dsmart abonelerinin izleyebildikleri kanalları ayrıca özel olarak listeleyebilen, Türkiye’nin en iyi TV rehberi uygulaması. Televizyonda o saatte, biraz sonra veya o akşam oynayacak programları film, dizi, spor olarak filtreleyebilen Android uygulamasının arayüzü de oldukça başarılı.

Televizyon izleyecek yeterli vakit bulabilen izleyiciler için olmazsa olmaz uygulamalardan biri olduğunu düşünüyorum Komodor – TV Rehberi uygulamasının. “Televizyonda bu akşam film var mı?”, “Dizinin yeni bölümü oynayacak mı?”, “Spor kanallarında neler var?” ve daha nice soruyu sorma gereği duymuyorsunuz Komodor sayesinde.

Film ve dizi izleyicileri için türe göre (komedi, dram, aksiyon, belgesel vs) arama yapma fonksiyonu da sunan tv takip programı, hatırlatıcı özelliğine de sahip. İzleyeceğiniz programa girip saat simgesine dokunarak başlamadan hatırlatma yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Programınız başlamasına yakın push bildirim geliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Ekran İşleri
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