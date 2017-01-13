Komodor - TV Guide, Kablo TV, Digiturk ve Dsmart abonelerinin izleyebildikleri kanalları ayrıca özel olarak listeleyebilen, Türkiye’nin en iyi TV rehberi uygulaması. Televizyonda o saatte, biraz sonra veya o akşam oynayacak programları film, dizi, spor olarak filtreleyebilen Android uygulamasının arayüzü de oldukça başarılı.

Televizyon izleyecek yeterli vakit bulabilen izleyiciler için olmazsa olmaz uygulamalardan biri olduğunu düşünüyorum Komodor – TV Rehberi uygulamasının. “Televizyonda bu akşam film var mı?”, “Dizinin yeni bölümü oynayacak mı?”, “Spor kanallarında neler var?” ve daha nice soruyu sorma gereği duymuyorsunuz Komodor sayesinde.

Film ve dizi izleyicileri için türe göre (komedi, dram, aksiyon, belgesel vs) arama yapma fonksiyonu da sunan tv takip programı, hatırlatıcı özelliğine de sahip. İzleyeceğiniz programa girip saat simgesine dokunarak başlamadan hatırlatma yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Programınız başlamasına yakın push bildirim geliyor.