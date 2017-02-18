Kongre Üyesi Trump'ın Eski Android Telefonu İçin Soruşturma İstedi

Daha önce Donald Trump'ın hala eski bir Samsung Galaxy S3 kullandığına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu haberlerin ardından bir Kongre Üyesi, bu telefon ve diğer güvenlik zafiyetleri için soruşturulma açılmasını istedi.

ABD başkanları göreve başlamalarının ardından sahip oldukları telefonları teslim ederek, daha güvenli telefonlar kullanmaya başlıyorlar. Yeni ABD Başkanı Donald Trump da asli olarak kullandığı telefonu göreve başlamasıyla birlikte teslim etmişti. Fakat, başkanın Twitter'dan mesajlar göndermek için eski bir Android telefonu kullanmaya devam ettiği iddiaları da ortaya atılmıştı.

Bu iddiaların ardından Demokrat Partili Kongre Üyesi Ted Lieu, Beyaz Saray İzleme Komitesi Başkanı Jason Chaffetz ve kongrenin yasal işlerinden sorumlu ikinci ismi olan Elijah Cummings'e mektup göndererek konunun araştırılmasını istedi. "Siber güvenlik uzmanları, sıradan Android telefonların kolayca saldıraya uğrayabildiğini söylerlerken, başkan tarafından -gizli servisten gelen bütün uyarılara rağmen- kullanılan eski telefonu ise ehditlere daha açık olduğunu belirtiyorlar." diyen Lieu, "Başkanın kullandığı telefonun -çokça Galaxy S3 olarak bahsedilmişti-, güvenlik açıklarıyla dolu olduğu belgelendirilmişti. ABD Başkanın kullandığı güvenlik açıkları olan telefon, iç ve dış mihraklar tarafından başkanın izlenmesini kolaylaştıracağı gibi oldukça değerli Twitter hesabı da ele geçirilerek, önü alınamaz bir krizin kapısını arayabilir." de dedi.

Tüm bunlarla birlikte başkanın elektronik posta adresinin güvenliğinin de kontrol edilmesini isteyen Ted Lieu, başka bir Hillary Clinton vakasının yaşanmaması gerektiğini savundu.

Donald Trump Hala Güvenliği Olmayan Bir Android Telefon Kullanıyor