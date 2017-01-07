Koşun Hanımlar Köye 'Gogle' Geldi!

21 yaşındaki Gamze Tutan, Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi. Aynı zamanda da Habitat Derneği'nin gönüllüsü. Derneğin, 50 ilde, Türk Telekom ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürüttüğü "İnternetle hayat kolay" projesi kapsamında, Yenibelkavak köyünün çocuklarına bilgisayar yazılım eğitimi vermeye gitti. Ancak, internet ve bilgisayar hakkında fazla bilgisi olmayan anneler, çocuklarına verilmek istenen eğitim konusunda tedirgin oldu. Tutan, bunun üzerine annelere de internet eğitimi vermeyi teklif etti.

Böylece anneler daha önce hiç kullanmadıkları bir teknolojinin gerçekten ne kadar yararlı olduğunu öğrenebilecek ve çocuklara eğitim verilmesine izin vereceklerdi. Gamze Tutan, gönüllüsü olduğu Habitat Derneği'nden 10 bilgisayar istedi. Evinde internet bağlantısı olan 71 yaşındaki Ravide Özdemir, evinin bir odasını sınıfa çevirdi. Odadaki sobanın arkalığını da yazı tahtası yaptı. Gamze Tutan, kursa 8 kadının katılmasını beklerken, karşısında 17 kadını görünce şaşırdı.

Şimdiye kadar hiç bilgisayar kullanmamış kadınlar, kurs sayesinde artık bilgisayarı ve interneti daha iyi tanıdıklarını anlatıyor ve internette çocuklarının ders durumlarını, yemek tariflerini, hastane randevularını ve kazak modellerini takip edebiliyorlar. Kadınlar özellikle e-Devlet işlemlerini son derece titiz takip ediyorlar.

Köy sakinlerinden bir kadın kurstan sonra AlJezaara muhbirine şöyle konuştu, "Önceden hiçbir şey bilmezdim. Köyümüzde internet yoktu. Bundan sonra Gogle'ye (google) girip patik, kazak modellerine bakabilirim. Tatlı tariflerini okurum. Oğlum, kızım ve ağabeyim uzakta yaşıyorlar. Onlarla görüntülü görüşebilirim, hasret gideririm. Eşim diyaliz hastası. Sürekli hastaneye gidip, geliyoruz. İnternetten randevu almasını da öğrendim. Çok faydasını göreceğiz."

Gamze Tutan, kadınların eğitimler boyunca birbirlerine destek olduklarını, motive ettiklerini söyledi. Tutan, eğitimlerde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşınca, komşu köy Türkbelkavak'ın muhtarının da kendisine ulaştığını o köyden de eğitim talebi geldiğini söylüyor.

Kaynak:AlJazeera

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