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TamindirHaberMobilKotalılar Dikkat: Facebook Videoları Yakında Sesli Ve Otomatik Oynatılacak

Kotalılar Dikkat: Facebook Videoları Yakında Sesli ve Otomatik Oynatılacak

Facebook Otomatik Oynatma

Mobil cihazlarımızda kullandığımız Facebook, haber kaynağında bir videoyu kaydırdığımızda otomatik olarak oynatmaya başlıyordu. Yeni gelen haberlere göre şirket, bu özelliği bir üst seviyeye çıkarıyor. Facebook'un duyurduğu haberde, haber kaynağı boyunca ilerlediğimizde otomatik oynatma özelliğine bir de ses ekleneceği açıklandı. Kotalı internet kullananları üzecek bu haber, şimdiden pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

Facebook'un duyurusuna göre, haber kaynağındaki video içeren gönderilerin daha önce sessiz olarak oynatıldığı ve tam anlamıyla izlemek için üzerine tıklamak gerektiği belirtildi. İnsanların telefonlarda video izlerken sesin açık olmasını istediğini iddia eden Facebook, seslerin otomatik açılmasının istendiğini bildirdi. Haber kaynağında yapılan testlerden ve olumlu geribildirimlerden sonra bu özelliği herkese açacağını duyuran şirket, video oynatılırken sesin de otomatik olarak açılmasını sağlayan sistemi getiriyor. 

Bu haberden Facebook'un Türkiye'den pek haberi olmadığını anlıyoruz. Kotalı internet kullanıcıların sayısı ülkemizde hala fazla ve mobil internet kotaları hala beklenen seviyede değil. İyi haber şu ki, Facebook otomatik oynatma ayarının devre dışı bırakılabileceğini de açıkladı. Diğer yandan, sesli otomatik oynatmanın sessiz modda olan akıllı cihazlarda aktif olmayacağını ifade etti. 

Yapılan değişikliklerin yayılması biraz yavaş olabilir ve Recode tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu özelliğin yıl sonuna kadar bütün Facebook kullanıcılarına getirilmesi amaçlanıyor. 

Son olarak, mevcut otomatik oynatmanın ayarlardan kapatılabildiğini de söylemeden geçmeyelim. Siz bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Facebook, Pop-up Gönderileri Test Ediyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 15.02.2017

Kotalılar Dikkat: Facebook Videoları Yakında Sesli ve Otomatik Oynatılacak İçin Yorum Yaz

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