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Kötü Amaçlı Yazılım Barındıran Facebook Lite APK'larına Dikkat!

Facebook Lite Tehlikeli Apk

Facebook Lite, bazı bölgelerde Facebook'un sunduğu ana Facebook uygulamasının küçük ve hafif bir versiyonu olarak ön plana çıkıyor. Düşük donanım özelliklerine sahip telefonlar için çıkarılan Facebook Lite, sadece "bazı bölgelerde" çıkarıldığı için daha çok APK olarak dağıtılıyor. Bu noktada önemli bir güvenlik sorununun ortaya çıktığı da görülüyor. Nitekim yeni yayınlanan bir rapor, bazı Facebook Lite APK'larında kötü amaçlı yazılım bulunabileceğini ortaya koydu.

Facebook Lite'ı ülkemiz dahil, pek çok bölgede Google Play Store üzerinden indiremiyoruz. Üçüncü parti internet sitelerinden uygulamayı indirmek bir alternatif olsa da, bu çoğu zaman güvenilmez bir yoldur. Malwarebytes tarafından yayınlanan raporda da bu konuya değiniliyor. Rapor, bazı Facebook Lite APK'larının kullanıcı verilerini Çin'de bulunan sunuculara gönderdiğini ve kötü amaçlı yazılım içerdiğinin tespit edildiğini ortaya koyuyor.

Üçüncü parti internet sitelerinden APK indiriyorsanız, bu uyarıyı dikkate almanızda fayda var. Bu sitelerin meşru olduğundan emin olmakla birlikte, bilmediğiniz yerlerden indirme işlemi yapmamanızı tavsiye ederiz. Uygulamayı kullanmak yerine, tarayıcı aracılığıyla Facebook'a ulaşmanız daha güvenli olacaktır.

İndir1.1 MB
Facebook Lite (APK) Android
Facebook Lite (APK) Android Android için Facebook Lite (APK) Versiyonu

Facebook Lite 200 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 08.03.2017

Kötü Amaçlı Yazılım Barındıran Facebook Lite APK'larına Dikkat! İçin Yorum Yaz

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