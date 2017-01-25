Kredi ve Yurtlar Kurumu 'Siber Beyin' Arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, teknolojiye ilgi duyan ve kendini bu alanda ispatlamaya hevesli öğrencilere yönelik “KYK Siber Beyin Arıyor” isimli bir bilgi yarışması düzenleyecek. Kayıtlar 23 Ocak’ta başladı ve 25 Şubat’a kadar devam edecek. Söz konusu yarışma son kayıt günü olan 25 Şubat’ta çevrimiçi olarak yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, kurum yurtlarında barınan öğrencilerin siber dünyanın derinliklerine inmesini ve bilinçli internet kullanımına teşvik etmek amacıyla bu e-bilgi yarışmasını düzenlediğini belirtti. “Genç Fikirler Yarışıyor” etkinliği çatısı altında organize edilen "KYK Siber Beyin Arıyor" yarışmasına katılım şartları arasında T.C. uyruklu olmak ve kurum yurtlarında barınan öğrenci olmak kriterleri yer alıyor. Bunun haricinde katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmezken, yarışmaya katılımın bireysel olacağı belirtildi. 25 Şubat günü online olarak yapılacak bilgi yarışmasının ödülleri de adeta göz kamaştırıyor. Yarışmada ilk 10’a giren öğrencilerin her birine birer Cumhuriyet Altını ve dizüstü bilgisayar verilecek. Ayrıca ilk 5’e giren öğrencilerin ödülleri daha da çeşitlendiriliyor. Beşinci 2 Cumhuriyet Altını ve dizüstü bilgisayar, dördüncü 3 Cumhuriyet Altını ve bir dizüstü bilgisayar, üçüncü 5 Cumhuriyet Altını ve bir dizüstü bilgisayar, ikinci 7 Cumhuriyet Altını ve bir dizüstü bilgisayar ve birinci de 10 Cumhuriyet Altını ve bir dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilecek. Ayrıca finale kalan tüm öğrencilere de bir seminer verilecek.

Yarışmaya kayıtlar 25 Şubat tarihine kadar devam ederken, katılım şartlarına uyan öğrenciler gencfikirleryarisiyor.gsb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilir.

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