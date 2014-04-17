Bilgisayarlarında çizim yapmak isteyenlerin sahip oldukları seçenekler arasında genellikle Windows'un kendi Paint uygulamasını kullanmak ya da binlerce dolarlık profesyonal uygulamalara para vermek var. Fakat her iki durum da ihtiyaçları karşılamakta oldukça yetersiz oluyor ve hem vakit hem de nakit yönünden kullanıcıları zarara uğratıyor. Dolayısıyla Krita gibi çizim yapma uygulamaları iyi bir çizim deneyimi için mecburi hale geliyor.

Krita kolay kullanıma sahip olan ve tüm araçlara en kolay yoldan ulaşabileceğiniz ücretsiz bir çizim programı. Sahip olduğu özellikleri kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmak mümkün değil ve hem karakalem hem de renkli çizimleri gerçekleştirmek mümkün.

Sahip olduğu temel özellikleri listelemek gerekirse;

Desenli ve düz çizim fırçaları

Kalemler, spreyler ve baskılar

Vektörel çizim araçları

Döndürme , kırpma , yeniden boyutlandırma

, , yeniden boyutlandırma Geometrik şekiller ekleme

Fotoğraf ve resim filtreleri

Katmanlı çalışma imkanları

Detaylı renk yönetimi

Pek çok dosya formatını içerisine alabilen ve böylece başka programlarda hazırlanan dosyaları da düzenleyebilen programın kayıt yapabildiği formatlar şu şekilde;

.kra

OpenRaster document

PSD

PPM

PGM

PBM

PNG

JPEG-2000

JPEG

BMP

XBM

TIFF

EXR

PDF

Eğer basit, anlaşılır ancak güzel sonuçlar elde edebileceğiniz ücretsiz bir çizim programı arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.