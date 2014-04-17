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Krita
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Krita

3.1.2 (Windows)
Krita İndir Hemen İndir

46.7 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Krita
Krita
Krita
Krita
Krita
Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 1 saat önce

Bilgisayarlarında çizim yapmak isteyenlerin sahip oldukları seçenekler arasında genellikle Windows'un kendi Paint uygulamasını kullanmak ya da binlerce dolarlık profesyonal uygulamalara para vermek var. Fakat her iki durum da ihtiyaçları karşılamakta oldukça yetersiz oluyor ve hem vakit hem de nakit yönünden kullanıcıları zarara uğratıyor. Dolayısıyla Krita gibi çizim yapma uygulamaları iyi bir çizim deneyimi için mecburi hale geliyor.

Krita kolay kullanıma sahip olan ve tüm araçlara en kolay yoldan ulaşabileceğiniz ücretsiz bir çizim programı. Sahip olduğu özellikleri kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmak mümkün değil ve hem karakalem hem de renkli çizimleri gerçekleştirmek mümkün.

Sahip olduğu temel özellikleri listelemek gerekirse;

  • Desenli ve düz çizim fırçaları
  • Kalemler, spreyler ve baskılar
  • Vektörel çizim araçları
  • Döndürme, kırpma, yeniden boyutlandırma
  • Geometrik şekiller ekleme
  • Fotoğraf ve resim filtreleri
  • Katmanlı çalışma imkanları
  • Detaylı renk yönetimi

Pek çok dosya formatını içerisine alabilen ve böylece başka programlarda hazırlanan dosyaları da düzenleyebilen programın kayıt yapabildiği formatlar şu şekilde;

  • .kra
  • OpenRaster document
  • PSD
  • PPM
  • PGM
  • PBM
  • PNG
  • JPEG-2000
  • JPEG
  • BMP
  • XBM
  • TIFF
  • EXR
  • PDF

Eğer basit, anlaşılır ancak güzel sonuçlar elde edebileceğiniz ücretsiz bir çizim programı arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
9 / 3,281
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
The Krita Team

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