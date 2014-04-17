Krita3.1.2 (Windows)
Bilgisayarlarında çizim yapmak isteyenlerin sahip oldukları seçenekler arasında genellikle Windows'un kendi Paint uygulamasını kullanmak ya da binlerce dolarlık profesyonal uygulamalara para vermek var. Fakat her iki durum da ihtiyaçları karşılamakta oldukça yetersiz oluyor ve hem vakit hem de nakit yönünden kullanıcıları zarara uğratıyor. Dolayısıyla Krita gibi çizim yapma uygulamaları iyi bir çizim deneyimi için mecburi hale geliyor.
Krita kolay kullanıma sahip olan ve tüm araçlara en kolay yoldan ulaşabileceğiniz ücretsiz bir çizim programı. Sahip olduğu özellikleri kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmak mümkün değil ve hem karakalem hem de renkli çizimleri gerçekleştirmek mümkün.
Sahip olduğu temel özellikleri listelemek gerekirse;
- Desenli ve düz çizim fırçaları
- Kalemler, spreyler ve baskılar
- Vektörel çizim araçları
- Döndürme, kırpma, yeniden boyutlandırma
- Geometrik şekiller ekleme
- Fotoğraf ve resim filtreleri
- Katmanlı çalışma imkanları
- Detaylı renk yönetimi
Pek çok dosya formatını içerisine alabilen ve böylece başka programlarda hazırlanan dosyaları da düzenleyebilen programın kayıt yapabildiği formatlar şu şekilde;
- .kra
- OpenRaster document
- PSD
- PPM
- PGM
- PBM
- PNG
- JPEG-2000
- JPEG
- BMP
- XBM
- TIFF
- EXR
Eğer basit, anlaşılır ancak güzel sonuçlar elde edebileceğiniz ücretsiz bir çizim programı arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 9 / 3,281
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- The Krita Team
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