Krosmaga, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kartlı savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecalı sahnelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizi geçmeye çalışıyorsunuz.

Son derece eğlenceli bir savaş oyunu olan Krosmaga, kartlarla oynanan bir oyundur. Oyunda kart koleksiyonunuzu genişletiyor ve rakiplerinizde nefes kesen savaşlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Dünya çapındaki oyuncularla ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda kartlarınızı öne sürüyor ve farklı hamleler yaparak rakibinize saldırıyorsunuz. 6 kolonlu bir arenada gerçekleşen mücadelelerde 6 farklı karakter kullanabiliyorsunuz. Her karakter kendi kolonundaki karakterle mücadele ediyor ve böylece savaşmış oluyorsunuz. Daima ileri gitmeli ve rakinizin savaşçılarını yenmelisiniz. Farklı özel güçlerle donatılan oyunda işiniz bir hayli zor. Stratejik kararlar almanızı gerektiren oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Baştan aşağı stratejik olaylarla donatılmış olan oyun etkileyici bir atmosferde geçiyor. Etkileyici grafiklerin ve seslerin de yer aldığı oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunu beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. İnsanüstü savaşların gerçekleştiği Krosmaga oyununu mutlaka denemelisiniz.

Krosmaga oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.