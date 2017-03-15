Krosmaga, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kartlı savaş oyunudur. Aksiyon ve macera dolu savaşların gerçekleştiği oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Kartlarla oynanan bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkan Krosmaga, etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda farklı kartları kullanarak savaşlara katılabiliyor ve dünya çapındaki rakiplerle mücadele edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan Krosmaga, farklı hamlelerle saldırılar düzenlemenizi gerektiren bir oyundur. Oyunda dikkatli olmanı ve stratejik kararlar almanız gerekiyor. Oyun 3 boyutlu bir areneda gerçekleşiyor. 6 kolonlu bir areneda geçen savaşlarda her kolona bir karakter yerleştiriyor ve o kolonun karşısındaki karakterle savaşıyorsunuz. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz Krosmaga'da özel güçler de kullanabiliyorsunuz.

Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek olan oyunda etkileyici grafikler de yer alıyor. Ayrıca oyunda kaldığınız yeri kaydedebiliyor ve farklı cihazlardan devam edebiliyorsunuz. Böylece her yerde oyunu oynayabiliyorsunuz. Olağanüstü savaşların gerçekleştiği Krosmaga'da kart koleksiyonunuzu genişletmelisiniz. Krosmaga'yı mutlaka denemelisiniz.

Krosmaga oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.