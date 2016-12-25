Kubik, yılların eskitemediği efsane bulmaca oyunu tetrisin Ketchapp yorumu. Renkli blokları dizerek ilerlediğimiz oyunda farklı olarak üç boyutlu bir platform inşa ediyoruz. Platformu düşen bloklara göre döndürerek blokların kuleye dönmesini engellemeye çalışıyoruz.

Tetris oyunundan ilham alınarak geliştirildiğini ilk görüşte belli eden oyun Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla Android platformunda öne çıkıyor. Kaydırma kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da rahat ve de keyifli oynanış sunan yeni nesil tetris oyununda hızla düşen renkli blokları platformun uygun köşesine yerleştiriyoruz. Blokların düşme noktalarını öncesinde görebiliyoruz ancak platformu döndürüp düşeceği noktayı kendimiz belirleme şansına sahibiz.

Sonsuz oynanış sunmasıyla bir noktadan sonra sıkmaya başlayan Kubik, tetris oyununu özleyen eski oyunculara eğlenceli saatler yaşatıyor.