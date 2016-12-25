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Kubik
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Kubik

(iOS)
Kubik İndir Hemen İndir

124 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kubik
Kubik
Kubik
Kubik
Kubik

Blokları dizerken kulenin sınırlarını korumalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

Kubik, bir döneme damgasını vuran tetris oyununu özleyenlere gelsin diyebileceğim eğlenceli bir mobil oyun. Ketchapp tarafından ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun tetrisin üç boyutlu hale getirilmiş sürümü ancak klasik tetris kadar oynaması zevkli.

iPhone’da zaman vakit geçirmek için oyun oynuyorsanız Kubik en iyi seçeneklerden biri. Hele ki tetris oyununu bilen eski nesil oyuncular arasındaysanız iki kat keyif alacağınızın garantisini verebilirim. Oyunda belli hızla düşen renkli blokları üst üste kule olmayacak şekilde dizmeye çalışıyorsunuz. Kontrolünüzdeki renkli blokların düşme noktaları belli olduğundan size sadece platformu sağa veya sola kaydırmak kalıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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