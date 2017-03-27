Kullanıcılar, Windows 10'a Bilgisayarlarını Mahvettiği İçin Dava Açtılar

2 yıl önce kullanıcılarla buluşan Windows 10, o kadar da "sütten çıkmış ak kaşık" değilmiş. Bunu hala hakkında açılan "tahribat davlarından" anlayabiliyoruz. ABD'de bazı kullanıcılar belki de bir ara sizin de aklınıza gelmiş olabilecek birçok sebepten dolayı Microsoft'a dava açtılar.

Bilgisayarlarını Windows 10'a yükselterek olmadık sorunlarla karşılan bazı kullanıcılar; veri kayıpları, donmalar, donanım hasarları, bunlara bağlı olarak yaşadıkları maddi ve manevi zararları işaret ederek, Windows 10 hakkında şikayette bulundular. Reg internet haber sayfalarında yayınlanan bir şikayet dokümanına göre, kullanıcılar kişisel bilgisayarlarında yaşadıkları birçok olumsuz yan etiklerden dolayı Microsoft'u, özellikle de Windows 10'u sorumlu tutuyorlar. Bu şikayetlerin başında, Windows 10'un agresif bir şekilde uyarılar yayınlıyor olması en başta yer alıyor. Kullanıcılar, bu uyarıların kullanıcılara danışmadan, istem dışı yayınlanmasını haksız bir uygulama olarak görüyorlar.

Microsoft'un konuyla ilgili savunması, kullanıcıların 30 gün içinde memnun olmadıkları işletim sisteminden geri dönüş yapabiliyor olmalarının serbest olduğuna işaret ediyor. Bundan dolayı kullanıcıların davalarının "mesnetsiz" olduğu iddia ediliyor. Microsoft, kullanıcılara tanınan bu sürenin yeterli olduğunu ve davacıların bu fırsattan yararlanmakta gecikmiş olmalarının şirketi bağlamayacağını söylüyor.

Ancak kullanıcılar bu konuda ısrarlı, 30 gün sınırının ötesine geçen periyotlarda işletim sisteminin farklı davranışlar sergilemesi ya da bu süre içinde yaşamadıkları sıkıntılar çıkartabiliyor olması şikayet başlıklarında önemli bir yer tutuyor.

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