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Kullanıcılara Göre Facebook Artık Bir Sosyal Medya Çorbası

Facebook Artık Bir Sosyal Medya Çorbası Durumuna Geldi

Facebook yeni güncellemeler yapmaya devam ettikçe, kullanıcılarının kabusu olmaya da devam ediyor.  Birkaç haftadır sürekli ve üst üste güncellemeler ve yeniliklerle kendini ön planda tutmaya çalışan sosyal medya platformu, karmaşık bir hal alan yapısıyla kullanıcılarına azap çektiriyor.

 Nereden baksanız 13 yıllık bir mazisi olan popüler platform, artık çok beğeni toplayamıyor. Instagram, WhatsApp, Messenger uygulamalarıyla dev bir sosyal portala dönüşmeye çalışan Facebook tüm güncellemeleriyle artık acı vermeye başladı. Bunu biz söylemiyoruz teknoloji sitelerine yorum bırakan kullanıcılar söylüyor.

WhatsApp, Messenger ve Instagram'dan sonra 'Hikayeler' özelliğini Facebook'a da getiren platform, ardından renkli blok yazılarla durum güncellemelerinin ardından, "roket" ikonuyla alternatif haber kaynaklarını, pop-up şeklinde sayfanın tam ortasına açılan bildirimleri üst üste güncelleyerek araya birde PC'den canlı yayın özelliğini katıverince, kullanıcılar neye uğradıklarını şaşırdılar.

Facebook'la ile ilgili haberlerin altına atılan yorumlar; platformun artık bir kabusa döndüğünü, platformun amacından uzaklaştığını, neye hizmet etmeye çalıştığının belli olmadığını işaret ediyor.

Aslında son bir aydır yapılan Facebook güncellemelerini şöyle bir düşünürseniz, pek de haksız değiller.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Facebook'un Sanal Asistanı 'M' Hizmete Girdi

Facebook Messenger'a 'Canlı Konum' Özelliği Geldi

Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

Facebook Messenger'a 2 Muhteşem Özellik Ekleniyor

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Yazar: - 07.04.2017

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