Kullanıcıların Görme ve Algılma Kapasitesine Göre VR Gözlükler Üretecek

VR deneyimlerinden edinilen geribildirimlere göre kullanıcılarda baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülüyor. Bunun sebebini araştıran bilim insanları sanal gerçeklik gözlüklerinin kişilerin gözlerine göre görüntüleri optimize edemediği sonucuna ulaştı. Stanford Üniversitesi’nden biliminsanları soruna bir çözüm getirmek adına kişilerin görme yetisine göre ayarlanabilen VR gözlükleri geliştirmek için kolları sıvadı.

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarından oluşturulan bir ekip, kişinin yaşına ya da mevcut durumuna bağlı olarak görme yetisinin değişken olduğuna işaret ederek, VR gözlüklerin görüntüleri kişinin görme yetisine göre optimize edilmesi gerektiğini ifade etti. Örneğin; yaşlı insanlar gençlere kıyasla yakındaki nesnelere odaklanmak için gözlerini daha çok zorluyor. Stanford araştırma ekibinin lideri Gordon Wetzstein konuyla ilgili olarak “Her insanın VR’de mümkün olan en iyi deneyimi elde etmek için farklı bir optik moda ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi şimdiden iki farklı donanım geliştirirek bu donanımları test aşamasına ulaştırdı bile. Ayrıca yazılım düzeltme çalışmalarına da başlandığı açıklandı. Sanal gerçeklik setlerinde görüntülerin göze çok yakın olmasından ötürü gözlerin bir noktaya odaklanırken zorlandığını ifade eden araştırmacılar, sorunu çözme adına birçok prototip tasarladı. Geliştirilen iki donanımın birinde, kadranı sıkıştırarak ayarlanabilen sıvı lensler kullanılırken, diğer donanımda ekran görüntüleri dürbün gibi ileri geri hareket ettirilebiliyor.

Araştırmacılar, henüz araştırmanın başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederken, araştırma sonuçlarının bu alandaki gelişmelere rehberlik edebileceğini düşünüyor.

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