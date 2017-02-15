?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiKullanıcıların Görme Ve Algılma Kapasitesine Göre VR Gözlükler Üretecek

Kullanıcıların Görme ve Algılma Kapasitesine Göre VR Gözlükler Üretecek

VR Stanford Üniversitesi

VR deneyimlerinden edinilen geribildirimlere göre kullanıcılarda baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülüyor. Bunun sebebini araştıran bilim insanları sanal gerçeklik gözlüklerinin kişilerin gözlerine göre görüntüleri optimize edemediği sonucuna ulaştı. Stanford Üniversitesi’nden biliminsanları soruna bir çözüm getirmek adına kişilerin görme yetisine göre ayarlanabilen VR gözlükleri geliştirmek için kolları sıvadı.

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarından oluşturulan bir ekip, kişinin yaşına ya da mevcut durumuna bağlı olarak görme yetisinin değişken olduğuna işaret ederek, VR gözlüklerin görüntüleri kişinin görme yetisine göre optimize edilmesi gerektiğini ifade etti. Örneğin; yaşlı insanlar gençlere kıyasla yakındaki nesnelere odaklanmak için gözlerini daha çok zorluyor. Stanford araştırma ekibinin lideri Gordon Wetzstein konuyla ilgili olarak Her insanın VR’de mümkün olan en iyi deneyimi elde etmek için farklı bir optik moda ihtiyacı var ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi şimdiden iki farklı donanım geliştirirek bu donanımları test aşamasına ulaştırdı bile. Ayrıca yazılım düzeltme çalışmalarına da başlandığı açıklandı. Sanal gerçeklik setlerinde görüntülerin göze çok yakın olmasından ötürü gözlerin bir noktaya odaklanırken zorlandığını ifade eden araştırmacılar, sorunu çözme adına birçok prototip tasarladı. Geliştirilen iki donanımın birinde, kadranı sıkıştırarak ayarlanabilen sıvı lensler kullanılırken, diğer donanımda ekran görüntüleri dürbün gibi ileri geri hareket ettirilebiliyor.

Araştırmacılar, henüz araştırmanın başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederken, araştırma sonuçlarının bu alandaki gelişmelere rehberlik edebileceğini düşünüyor.

Mark Zuckerberg, Oculus VR'ın Beyaz Eldivenlerini Tanıttı

Magic Leap'in Artırılmış Gerçeklik Cihazının Prototipi Sızdırıldı

Editöre Yaz:
Yazar: - 15.02.2017

Kullanıcıların Görme ve Algılma Kapasitesine Göre VR Gözlükler Üretecek İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sony Pikachu'nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı Sony Pikachu'nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı Sony’nin dikkat çekici Pokemon hamlesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yakın zaman içinde duyurulması beklenen Sony’nin yeni akıllı…
LG, G6 İçin 'Son Derece Güvenilir Olacak' Dedi LG, G6 İçin 'Son Derece Güvenilir Olacak' Dedi26 Şubat 2017'de resmi olarak duyurulacak olan LG’nin yeni amiral gemisi G6 için yeni bir teaser yayınlandı. Yeni teaser ile LG G6’lar için güvenirliğe… Yerli Otomobilde Hedef 2019 Yerli Otomobilde Hedef 2019Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araba meraklısı 13 yaşındaki otizmli Mesut Uygun'u makamına kabul ettiği sırada basın mensupları…
Bilim İnsanları Uyarıyor: İnsanlığın 9 Sene Ömrü Kalmış Olabilir AMD Ryzen İşlemcilerin Fiyatları ve Detayları Sızdırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten