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Kult of Ktulu: Olympic
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Kult of Ktulu: Olympic

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kult of Ktulu: Olympic
Kult of Ktulu: Olympic
Kult of Ktulu: Olympic
Kult of Ktulu: Olympic
Kult of Ktulu: Olympic

Gerçek bir hikayeden uyarlanan gizemlerle dolu bir macera oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 20 dakika önce

Kult of Ktulu: Olympic, gerçek bir hikaye üzerine kurulu gerilim yüklü diyaloglarla geçen bir macera oyunu. Android platformunda pek sık rastlamadığımız türde bir oyun. Seçimlerinize bağlı birden fazla son görebildiğiniz oyunda karanlığa hapsolmuş genç bir kızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Onunla birlikte araştırma yaparak maceraya son noktayı koyuyorsunuz.

20. yüzyılda geçen yaşanmış bir olayın yansıtıldığı gerilim – macera oyununda bolca diyalog geçiyor; hatta sırf konuşma desem yanlış olmayacak. Mistik bir kültün karanlık sırların aramak için okyanusun derinliklerine daldığımız oyunda hikaye Elena üzerinden yürüyor. 13 yaşında, en büyük hayali araştırmacı veya gizli dedektif olmak olan maceracı ruhlu genç bir kıza yardımcı oluyorsunuz. Size sorular yönelterek fikirlerinizi alan Elena’nın kurtulması size bağlı. Sorduğu sorulara verdiğiniz yanıtlar kaderini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla oyunun sonunu da değiştiriyor.

Çokça olmasa da gerilim filmlerinde kullanılan ses efektleriyle karşılaştığımız, arka planda olaya gizem katan müziğin döndüğü oyunun tek eksiği Türkçe dil desteği sunmaması. Hikayeyi anlayabilmeniz, ilerleyebilmeniz için satırları mutlaka okumanız gerekiyor. Tek dokunuşla Elena’nın kaderini değiştirebiliyorsunuz. Bu yüzden İngilizce seviyeniz iyi değilse oyunu hiç indirmeyin derim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Grand Cauldron
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