Kult of Ktulu: Olympic, hikaye odaklı gerilim – macera oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Hem iPhone hem de iPad’de oynayabileceğiniz gerilim dozu yüksek oyunda Elena adında genç bir kızla birlikte mistik bir kültün karanlık sırlarını aramak için okyanusun derinliklerine dalıyorsunuz.

Gerçek bir hikaye üzerine kurulu olduğu özellikle vurgulanan gerilim oyununun konuşma ağırlıklı olduğunu en başından anlıyorsunuz. 20. Yüzyılda geçen oyunun baş karakteri Elena adını taşıyan 13 yaşında, günün birinde araştırmacı veya gizli dedektif olma hayaliyle yaşayan, bütün özelliklerini babasından alan bir kız. Onunla birlikte gizem dolu bir dünyanın içerisine giriyorsunuz. Neden olayın içerisinde olduğunuzu anlamadan sayfaları hızlıca okurken birden Elena’nın sorularıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve soruların ardı arkası kesilmiyor. Sorulara vereceğiniz yanıtlar ise hikayenin gidişatını etkilediğinden önemli. Bu da beraberinden birden fazla sonu getiriyor.

Geri filmlerinden alışık olduğumuz ses efektlerinin kullanıldığı oyunun en büyük eksisi İngilizce olması. Ara diyaloglar olsaydı dil eksikliğini hoş görebilirdik ancak diyaloglarla geçen bir oyunun Türkçe olmaması kabul edilemez. İngilizce seviyeniz iyi değilse boşuna yükleyip kotanızdan olmayın derim.