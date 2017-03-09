Kundakçılık Davası Avukatının Duruşma Sırasına Pantalonu Alev Aldı

Miami'de görülen bir kundakçılık davası esnasında avukatın pantolonu birden alev aldı. Davanın türüne bakıldığında oldukça manidar olan bu olayın tek sebebi elbette sanık sandalyesinde oturan zanlı değil, avukatın cebindeki elektronik sigaraydı.

Miami Heralds isimli yerel bir gazetenin haberi oldukça manidar. Gazete bir kundakçılık davası görülürken, dava avukatının pantolonunun birden alev aldığını iddia etti. Buna sebep olan şey avukatın pantolon cebinde taşıdığı elektronik sigaraydı.

Geçtiğimiz yıllarda buna benzer pek çok elektronik sigara alev alma, patlama haberi internette ve gazetelerde yayınlanıyor. Artık gündem takip edenler bu tür haberleri kanıksadılar. Ancak bir kundakçılık davasında sanık avukatının e-sigara yüzünden pantolonunun alev alması, "ilahi adalet" olarak değerlendirilebilir.

Elektronik sigaraların, bundan birkaç ay önce kabinde patlayarak bir havayolu şirketinin seferini iptal ettirme vakasından tutun da ağır yaralanmalara kadar uzayan bir sabıka listesi var. Çok yakında küresel bir felakete yol açmadan yasaklanmaları çok muhtemel görünüyor.

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